La película de los 4 Fantásticos está mucho más lejos de lo esperado

Uno creería que la aparición de Mr. Fantástico en Dr. Strange in the Multiverse of Madness era el indicio de que la adaptación del equipo no está muy lejos de hacer su debut en el MCU. Sin embargo, el reporte más reciente parece derrumbar estas esperanzas: el filme de los 4 Fantásticos ni siquiera ha encontrado su director.

La película de los 4 Fantásticos es uno de los proyectos de los que menos detalles tenemos en el MCU. El filme fue confirmado como parte de la fase de de su universo conectado en 2020. Pero, además del nombre y el logo, no parecía que el estudio tuviera claro qué tipo de película quería producir. Entonces, poco después, se anunció que Jon Watts (responsable de las películas de Spider-Man para el MCU) sería el director y la nube de misterio alrededor de la adaptación se despejó un poco.

La felicidad duró poco. Este año Watts se retiró del proyecto y el pánico surgió entre los fans. ¿Era el guion tan malo que el director prefirió irse del MCU antes de ser relacionado con una mala película? (o como lo llamamos en la industria, el efecto ‘Joss Wheadon’). No. AL parecer Watts simplemente quería tomar un descanso del género de héroes y la película de los 4 Fantásticos había significado permanecer involucrado por, al menos, una trilogía más.

Lo malo es que su salida nos regresó al punto de partida. Marvel no ha confirmado un nuevo director, no ha anunciado a los miembros de su elenco, no tenemos idea de cuál es su ventana de salida y, hasta donde sabemos, ni siquiera han terminado los guiones del filme (usualmente el director realiza una revisión y los ajusta antes de que la película comience su producción).

No todo son malas noticias. Al parecer una razón de la demora está en que Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, está buscando a un director de gran talla para encabezar el proyecto. El motivo está en el experimento de ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness’. La cinta tuvo una historia similar. Originalmente la secuela iba a ser dirigida por Scott Derrickson, pero después de citar diferencias creativas él se retiró del proyecto. Como resultado Marvel Studios terminó reclutando a Saimi Raimi como remplazo. Una elección que probó ser adecuada, pues la experiencia del director permitió al estudio el no tener que supervisar de cerca la producción del filme.

Imágenes: Marvel Studios