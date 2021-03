Google Meet ofrecerá videollamadas ilimitadas un poco más

Aunque las medidas en muchas partes de mundo se han suavizado, la realidad de muchas personas sigue siendo el contacto a distancia. Hay compañías que se han mudado por completo a un modelo de teletrabajo, mientras que otras personas prefieren seguir con las reuniones a distancia. Google Meet se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchos para realizar estos encuentros al permitir realizar videollamadas de manera gratuita sin un límite de tiempo.

Tenemos buenas noticias. Aunque inicialmente la compañía había anunciado que en marzo terminaría está función, la compañía anunció que ampliará este periodo de llamadas ilimitadas un poco más. Ahora podrás seguir disfrutando de esta función hasta el 31 de junio de 2021. Después de esto los usuarios con cuentas gratuitas de Gmail tendrán un límite de 30 minutos por llamadas.

We’re continuing unlimited #GoogleMeet calls (up to 24 hours) in the free version through June 2021 for Gmail accounts → https://t.co/fqBTmoNPBW pic.twitter.com/Ax0fmbRvqr

— Google Workspace (@GoogleWorkspace) March 30, 2021