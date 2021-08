Evaluación: Psychonauts 2

Psychonauts 2 regresa con muchas mejoras de calidad de vida, mapas interesantes y creativos y un platformer que vale la pena probar.

Psychonauts es un gran juego, que quizás no recibió tanta atención como la merecía. Puede que llegar en un momento en el que estuviéramos algo agotados de los platformers 3D afectara su popularidad. Pero aquellos que jugaron el primer título sin duda recordarán con algo de nostalgia el juego y la manera en que consiguió convertir las mentes en laberintos llenos de coleccionables.

Así que esta ausencia de reconocimiento puede hacer que muchos pasen por alto el juego en 2021. Lo que es una pena, pues después de poco más de 12 horas pasando su campaña, puedo decir que se trata de uno de los juegos que debes probar este año. Es un título que quizás pueda parecer extraño para aquellos que no tocaron el primero y que están más acostumbrados a las gráficas de primer nivel en una nueva generación de consolas que está hecha para hacer lucir todo bien. Sin embargo, este juego cuenta con un carisma que hace que las elecciones estéticas sean fáciles de olvidar e, incluso, terminen siendo celebradas.

‘Psychonauts 2’ es un juego que, a su propia manera, habla de la salud mental. También le damos como adicional el que cuenta con una construcción de niveles original, que hace de la exploración por cada uno de sus secretos una aventura con desafíos, aunque no requiere de una capacidad ni precisión de experto para descubrir los más importantes. Los combates son entretenidos y la diversidad de enemigos es un añadido que le da fuerza a este juego.

Entendiendo la mente

Una de las cosas que hacen a Psychonauts un juego valioso en 2021 es el tema que trabaja. El juego no desaprovecha la oportunidad de tener como nivel un viaje a la mente de las personas para hablar de ciertos temas referentes a la salud mental. Esto lo hace convirtiendo algunos de los problemas en enemigos o desafíos a superar. Enfrentarse a un ataque de pánico tiene algo de catártico cuando sufres de ellos en la vida real, así negociar con el trauma y el duelo.

Lo mejor de todo es que Psychonauts 2 no lo hace de una manera que se sienta como un sermón o como una lección moral. El objetivo del juego no es entregar momento de introspección de la misma manera que lo hacen títulos como ‘Celeste’. En vez de eso, aborda estos temas sin necesariamente esperar que el espectador tome de ellos más de lo que quiera. Algunos podrán quejarse que se trata de un enfoque que quizás no sea el más profundo o que deje lecciones tan emotivas… pero es en cualquier caso un juego construido con una premisa que permite realizar estas exploraciones, tan ligeras como son posibles en el juego de Double Fine.

‘Psychonauts 2’ se mantiene con los mapas

Una de las ventajas que tiene esta premisa de viajar en las mentes es que el estudio en verdad jugó con esta idea en los mapas. Hay una creatividad enorme en estos mundos construidos. Un concurso de cocina, una librería, una bolera… explorar estos universos mentales hace que pocas veces la campaña de Psychonauts 2 se sienta como algo monótono o repetitivo, incluso si los obstáculos se limitan a saltar o utilizar las habilidades para resolver ciertos acertijos.

El juego cuenta, además, con una identidad gráfica única que explota al máximo en cada uno de estos mapas. No siempre resulta en una experiencia visual que funcione, pero en la mayoría de caso convierte los mapas del juego en algo que parece único, que guarda una nueva sorpresa y te hace preguntar qué puedes esperar la próxima vez.

Explorar mentes no es complicado

‘Psychonauts 2’ es un juego perfecto para aquellos que suelen huir de los platformers 3D recordando la exactitud de saltos que requerían algunos juegos originales. Hay dos razones para esto. La primera está en que las habilidades que tiene su protagonista hacen que la mayoría de niveles tengan más de un acercamiento, de manera que no suelen requerir tanto precisión, como creatividad y observación. Este es un juego que premia tu habilidad al momento de usar los poderes psíquicos más que la prueba y error para conseguir el salto perfecto.

También ayuda el que el juego no tenga un nivel muy alto de dificultad. La mayoría de los rompecabezas a resolver no son complicado y requieren más de exploración que de una secuencia de poderes exactos para poder completarlos. También es un título que no suele contar con muchos espacios que constituyan un autokill. El juego no cuenta con checkpoints físicos, sino que son cargados de manera automática al momento de avanzar en el juego.

Todo esto se suma a la manera en la que funcionan las habilidades de Psychonauts 2. Es un juego que en ningún momento se siente como uno de esos platformers imposibles, incluso con la cantidad de coleccionables en su mundo que obligarán a muchos a pasar horas extra después de completar la campaña. Nuestra única queja en este punto es que hay algunas habilidades que, sin duda, se sienten mucho más útiles y necesarias que otras. Detener el tiempo o flotar en el aire fueron utilizadas mucho más a menudo en mi aventura que la capacidad de ver a través de los ojos de personas y animales.

Conclusión: el platformer en la mente de todos

‘Psychonauts 2’ no es un juego espectacular, ni tampoco uno único. Pero es un excelente juego, lo que resulta más que suficiente para aquellos que están buscando un nuevo plafortmer para probar. Su mensaje puede no tener el impacto que muchos esperan, pero tiene encanto y carisma. Es un juego que es perfecto para aquellos que están buscando divertirse y explorar más que enfrentarse a algún récord imposible de superar. Es uno de los mejores platoformers que hemos recibido en los últimos años y una aventura en las mentes de sus protagonistas que vale la pena llevar a cabo.

Imágenes: captura de pantalla