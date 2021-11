De la comedia al melodrama: este es el adelanto del remake el Príncipe de Bel Air

Para muchos Will Smith siempre será el príncipe del Bel Air. Es una de esas invariables que parece no cambiar para todos los nostálgicos que recuerdan la TV de los 80/90. Pero un nuevo show llega para traer de regreso a una de las series más emblemáticas de la infancia… solo que, con muchas, muchas menos risas.

La confirmación del tono del show la recibimos gracias al primer adelanto (que puedes ver al inicio de este artículo) que se estrenó esta semana. Lejos de las risas por la que conocimos al Príncipe de Bel Air, nos encontramos con un tráiler que resalta el tono melodramático que tendrá la nueva serie. No tenemos un rap, ni un taxista que necesite usar desodorante… en vez de eso solo una narración algo sombría.

En caso de que no serpas quién es el nuevo Will, se trata de Jabari Banks. Si algo, es uno de los puntos que todavía nos ayudan a mantener la fe en el show. El actor fue seleccionado por el mismísimo Will Smith. De hecho, los creadores de esta nueva versión han ido tan lejos como para afirmar que Banks está a la altura del Will original.

«Durante el desarrollo de Bel-Air, la pregunta más abrumadora fue: ¿Podríamos encontrar un actor joven que pudiera asumir el papel de Will Smith? Bueno. Lo hicimos, lee una declaración que realizaron T.J. Brady y Rasheed Newson, creadores del reboot. “Su nombre es Jabari Banks y se ganó nuestros corazones de la misma manera que ganó este papel. Nuestro equipo creativo, incluido Will Smith, reconoció que Jabari encarnaba el talento, el carisma y la arrogancia necesaria para hacer suyo este papel icónico».

Por supuesto, Will no es la única persona que regresa. La mayoría de la familia Banks hará parte de esta nueva versión que contará con Adrian Holmes como el tío Phillip Banks, Cassandra Freeman como la tía Vivian Banks, Olly Sholotan como Carlton Banks, Coco Jones como Hilary Banks, Akira Akbar como Ashley Bank, Jimmy Akingbola como Geoffrey y Jordan L. Jones como Jazz.

Bel Air, que para aclarar es el nombre del reboot (sin el príncipe, ni rap) llegará a los Estados Unidos a través del servicio de streaming Peacok. No sabemos cómo aterrizará a nuestra región… aunque por lo que hemos visto no es que tengamos mucha prisa. La serie se estrenará en algún momento de 2022.

Imágenes: Peacok