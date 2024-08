Años después de su final, Kit Harrington admite los problemas con la conclusión de ‘Game of Thrones’

Kit Harington, el actor que interpretó a Jon Snow en la serie de HBO ‘Game of Thrones’, ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos respecto al final de la octava temporada. En una entrevista con GQ, Harington admitió que “se cometieron errores” al crear el final de la serie, sugiriendo que podría haber sido ‘apresurado’, aunque también reconoció que no está seguro de si había otra opción dado el cansancio del elenco y el equipo.

“Creo que, si hubo algún error con el final de ‘Thrones,’ es que todos estábamos tan jodidamente cansados que no podríamos haber seguido más tiempo,” aseguró Harington. “Y así entiendo que algunas personas pensaron que fue apresurado y podría estar de acuerdo con ellos. Pero no estoy seguro de si había alguna alternativa. Miro fotos mías de esa última temporada y me veo exhausto. Me veo gastado. No tenía otra temporada en mí.”

Harington ahora protagoniza la tercera temporada del drama financiero de HBO ‘Industry’ que se centra en un grupo de jóvenes banqueros en Londres. Esta serie es uno de sus proyectos televisivos más significativos después de ‘Game of Thrones’ junto con una aparición en cuatro episodios en Apple TV+ en ‘Extrapolations’.

En el perfil de GQ relacionado Harington también reflexionó sobre su tiempo en ‘Game of Thrones’. Esto incluyó la reacción negativa hacia el episodio final de la serie, que algunos fanáticos encontraron decepcionante.

“Todo el mundo tiene derecho a su opinión“, respondió Harington sobre la reacción negativa hacia el episodio final. “Creo que se cometieron errores en términos de historia hacia el final tal vez. Creo que hubo algunas elecciones interesantes que no funcionaron del todo”.

Además, Harington discutió sobre el spin-off titulado ‘Snow’, que estaba en desarrollo durante un período, pero finalmente fue archivado por HBO. Aunque el actor se negó a revelar detalles sobre la trama. explicó su pensamiento detrás de trabajar en él y por qué no funcionó al final.

La serie ‘Game Of Thrones,’ una de las más exitosas de HBO con una gran base de seguidores no recibió mucho amor por parte de estos fanáticos con su última temporada que se estrenó el 14 de abril del 2019 y concluyó el 19 de mayo del mismo año mientras muchos como dijo Harington pensaron que la temporada y su final fueron apresurados muchos problemas con el final se centraron en no haber suficiente recompensa para los personajes y sus tramas argumentales.

