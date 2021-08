Señor Presidente, con asombro vemos a la Ministra TIC tratando de justificar su actuación en medio del escándalo de los $70.000 millones perdidos. Los recursos fueron asignados a contratistas que se valieron de aparentes artificios y documentos presuntamente falsos para adjudicarse este contrato de conectividad en escuelas rurales. Este contrato por más de $1 billón es de vital importancia para la equidad que plantea su plan de gobierno, sea por corrupción o incompetencia la Ministra TIC debe salir.

A pesar de señalamientos sobre irregularidades en contratación de UT Centros Poblados, es sensato respetar la presunción de inocencia de la Ministra respecto a corrupción. Aunque no sea culpable de infracciones penales, la Ministra tiene responsabilidad política por mala la ejecución y a pesar de eso se niega a renunciar. Las irregularidades ocurrieron en esta contratación bajo su dirección como responsable de los recursos públicos del Fondo Único de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Compromiso de gobierno

En su discurso de posesión presidencial usted dijo “Nos duelen los constantes escándalos de corrupción …. que han deslegitimado al Estado, malgastado escasos recursos públicos, privado a miles de ciudadanos de servicios esenciales y ameritan nuestra acción inmediata” en consecuencia con su discurso es necesario una actuación inmediata para reemplazar a la Ministra.

Es necesario en MinTIC una persona competente que recupere lo que sea recuperable y enderece este programa, pero sobre todo que recupere credibilidad del gobierno. La Ministra parece no tener experiencia para el cargo, pero preocupa más no tener responsabilidad política de asumir errores y renunciar por bien del país. Por el contrario sale en los medios con frases de cajón como que “vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a recuperar parte del dinero y vamos a sancionar a los contratistas” como si ahora ella fuera la adalid de la justicia y transparencia y no fuera quien tiene la responsabilidad de ejecución en ese fallido contrato.

Responsabilidad Politica

Para exacerbar la situación, la Ministra enfoca su energía en reprender a sus funcionarios preguntándoles si es justo que alguien en su propio equipo filtre a los medios las irregularidades, olvidando la pregunta esencial si es justo para el país que se pierdan recursos escasos y vitales para el desarrollo de las regiones rurales más vulnerables que estaban bajo su cuidado.

Dejando de lado la posible corrupción, es suficiente considerar la ineptitud, ingenuidad, incapacidad o incompetencia ejerciendo sus funciones para dar un paso al costado.

Señor Presidente, por su compromiso con la economía digital manifestado durante su campaña y durante su visita a Silicon Valley, esperamos actúe prontamente. Nuestra riqueza para el siglo XXI ya no está en oro, petróleo, carbón y recursos naturales, nuestra verdadera riqueza como país está en su gente. Nuestro nuevo tesoro Dorado es el Talento. Pero desarrollar el talento no será posible si gran parte de la población, especialmente rural, no tiene acceso a Internet sea por ineptitud o corrupción.

Servicio Esencial

En hora buena Internet ha sido declarado durante su gobierno un servicio público esencial, entonces démosle la prioridad como al agua potable y la electricidad. Antes de pedir ayuda internacional para recuperar algo del dinero embolatado sería recomendable tomar “una acción inmediata” al respecto como lo mencionó en su posesión.

Aunque sorprende que pocos líderes e “influencers” TIC se han pronunciado sobre este escándalo, el Congreso ya citó una moción de censura contra la Ministra. No hace falta esperar acción del Congreso, sea por corrupción o incompetencia la Ministra TIC debe salir, la decisión está en sus manos Presidente Duque.