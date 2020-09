Xbox Series X y Series S ¿Cuál es la diferencia?

Las mayores diferencias (además del precio) que vemos entre la Xbox Series X y Series S están en la GPU y Memoria interna de la consola.

Ayer Microsoft terminó con los secretos sobre la próxima generación de consolas. A través de un anunció confirmó que las dos versiones de su próxima generación, la Xbox Series X y Series S, llegará el 10 de noviembre. En el caso de Colombia también recibimos el precio de ambas máquinas en nuestro país, con la Series X teniendo un precio de 2.499.900 y la Xbox Series S 1.499.900. Lo que para muchos supone la pregunta de qué diferencias hay entre una y otra consola que ameriten la inversión o ahorro del millón de pesos entre una y otra versión.

Porque los cambios van más allá de que una no cuente con lector de disco, haciendo que sea exclusivamente para versiones digitales de los mismos. En temas técnicos hay otros elementos que deberías tener en cuenta al momento de considerar si quieres o no invertir en alguna versión. Por supuesto, la mayoría de nuestras apreciaciones son teóricas, considerando que hasta que no tengamos las consolas para probar su desempeño por separado, las especificaciones técnicas solo nos dan una pintura especulativa.

CPU

Xbox Series X: AMD Zen 2 personalizada a 3.8GHz (3.66GHz con Simultaneous Multi-threading).

Xbox Series S: AMD Zen 2 personalizada a 3.6GHz (3.4GHz con Simultaneous Multi-threading).

De manera curiosa, en términos de CPU es donde menos se ve la diferencia entre la Xbox Series S y la Xbox Series X. Ambas máquinas cuenta con la tecnología de Multi-threading (que básicamente garantiza que el procesador sea capaz de llevar a cabo diversas tareas de manera simultánea).

GPU

Xbox Series X: AMD RDNA 2 personalizada, 12.15 TFLOPS, 52 CUs a 1.825GHz.

Xbox Series S: AMD RDNA 2 personalizada, 4 TFLOPS, 20 CUs a 1.565GHz.

Aquí comenzamos a ver la distancia entre ambas consolas. De hecho, la disminución de TFLOPS es notable, al punto en que la Xbox One X (la versión Premium de la consola de la generación actual).

Desempeño

Xbox Series X: 4K a 60 FPS con un máximo de 120 FPS

Xbox Series S: 1440p a 60 FPS y 120 FPS

Esta es quizás la diferencia más notable, pero menos importante al mismo tiempo. La Xbox Series S no soporta 4K de manera nativa, sino que cuenta con 1440p a 60 FPS. Es un detalle importante, pues supone una de las diferencias más claras frente a su hermana mayor. Pero luego viene la pregunta de cuántos televisores 4K hay en el mercado colombiano, cuántos están por un precio que se considere razonable y si tienes intención alguna de realizar el salto en los próximos años. El otro elemento a considerar es que la GPU de ambas consolas está construida con la misma arquitectura, por lo que si no cuentas con un TV 4K lo más seguro es que no veas mucha diferencia.

Memoria interna

Xbox Series X: 1TB NVME SSD

Xbox Series S: 512GB NVME SSD

Con la mitad de memoria interna, la menor preocupación para muchos debe ser el espacio para los juegos. Incluso cuando la Series S solo tiene la mitad, en comparación con la Series X. Aunque no tenemos detalles del espacio que ocuparán los juegos de la próxima generación, asumimos que debe ser más que suficiente incluso para aquellos que solo contarán con versiones digitales. Tampoco podemos olvidar mencionar que contamos con la oportunidad de comprar una unidad de memoria adicional de 1TB, disponible en ambas versiones de la consola.

Quizás el elemento más importante es que lo que esto supone es también mayores tiempos de descarga para aquellos que cuenten con velocidades bajas de conexión (un mal presente en Colombia y que no esperamos que cambie pronto), por lo que puede ser un elemento a considerar al momento de pensar en la Xbox Series S como elección.

Memoria

Xbox Series X: 16GB GDDR6, 10GB a 560 GB/s.

Xbox Series S: 10GB GDDR6, 8GB a 224 GB/s.

Imágenes: Montaje ENTER.CO