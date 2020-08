Un juego de ‘Scott Pilgrim’ estaría de regreso

En estos días hemos estado algo nostálgicos con ‘Scott Pilgrim VS the world’. La razón es que una de las mejores (y menos apreciadas) películas de la década pasada cumplió 10 años (la cinta se estrenó en los Estados Unidos el 27 de junio de 2020). Esto llevó a una reunión de los miembros del elenco para una lectura virtual, así como el resurgimiento de las cintas de audición de algunas de sus estrellas (con la mayoría siendo mega estrellas de Hollywood hoy). Ahora Bryan Lee O’Malley, la persona que creó el cómic virtual que inició la franquicia, ha estado insinuando el posible regreso de ‘Scott Pilgrim vs. the World: The Game’.

Aunque la película es bastante popular, es menor el público que conoce de la existencia del ‘beat’em up’ inspirado en el comic, que sirvió como una especia de ‘historia alternativa’ que cerró algunas de las preguntas y arcos de sus protagonistas. El juego, de manera curiosa, se estrenó también en 2010 y fu desarrollado y publicado por Ubisoft. Por desgracia, el título solo estaba disponible de manera digital para la PS3 y la Xbox 360, de manera que su llegada a territorios como el nuestro estuvo muy limitada. Para empeorar la situación, en 2014 ambas compañías eliminaron el juego de sus tiendas virtuales, sin entregar mayor explicación del porqué (lo más seguro es que tuviera que ver con licencias de distribución expiradas relacionadas con algunas de las canciones y referencias en el título).

Precisamente, por llevar más de seis años por fuera del alcance de nuevos fans de ‘Scott Pilgrim’ una sola frase ha conseguido emocionar en muchos. En una publicación en Twitter O’Malley publicó una sola frase que nos da bastantes esperanzas: “PD. Ubisoft se ha comunicado conmigo”.

Si la frase no fuera suficiente para levantar las esperanzas sobre el regreso del juego, Edgar Wright que dirigió la película también ha comentado sobre el tema. En respuesta a una pregunta similar aseguró que en estos momentos “ambas partidas” (Ubisoft, las plataformas y el creador) estaban discutiendo la “situación del juego”.

La situación de ‘Scott Pilgrim vs. the World: The Game’ no es realmente única de este título. Una de las razones por las que las tiendas o servicios de ‘streaming’ de juegos no pueden prometer la permanencia de ciertos títulos está en las licencias utilizadas. Digamos que un juego de Forza utiliza una canción de cierto artista para su campaña, la compañía en cierto punto debe decidir si renovar la licencia o simplemente eliminar el juego de su tienda.

Imágenes: Ubisoft