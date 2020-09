‘Super Mario 3D All-Stars’ ¿Qué dice la crítica?

Este viernes ‘Super Mario 3D All-Stars’ sale a la venta. Si eres uno de los que ha acompañado al plomero desde que tienes memoria, no tenemos dudas de que ya lo reservaste. Pero hay otros que, con más escepticismo, miran la nueva versión remasterizada de los mejores juegos de Mario. No solo por su costo (60 dólares), sino además por el hecho de que al solo estar disponible por seis meses propone una de esas comprar que parecen gritar ¡ahora o nunca!

Dos días antes de que esté disponible para todos los pulgares de los videojugadores, las primeras reseñas de ‘Super Mario 3D All-Stars’ salieron ya. ¿Qué está diciendo la crítica del juego que pretende conmemorar el aniversario de Mario (y sacar algo de dinero en el proceso)?

La nostalgia no detiene al redactor de Polygon de resaltar una opinión: ‘Super Mario Sunshine’ apesta. Quizás uno de los elementos más interesantes de la reseña es que admite que el remake realmente no corrige muchos de los elementos visuales o el hecho de que algunos controles simplemente no fueron actualizados dando como resultado una experiencia que hoy se siente anticuada. El artículo resalta que de hecho, en todos los juegos los elementos más problemáticos permanecen: la dependencia a los controles en ‘Super Mario Galaxy’ o la cámara en ‘Super Mario Sunshine’.

“’Super Mario 3D All-Stars’ es una recreación perfecta de un lote imperfecto de juegos. En el caso de ‘Super Mario Sunshine’, esas imperfecciones son demasiado consistentes y devastadoras para recomendar el juego. Sin embargo, Super Mario 64 y Super Mario Galaxy son fantásticos. La calidad de ambos títulos es tan alta que algunos inconvenientes desafortunados (imágenes anticuadas en el primero, controles de movimiento en el segundo) no son suficientes para obstaculizar la excelencia pura disponible. En todo caso, Super Mario 3D All-Stars muestra la amplitud de lo que puede ser un juego de Mario en 3D, y gran parte de eso es realmente excelente”.

La reseña de Gamespot señala lo obvio: jugar los títulos de ‘Mario’, en especial los mejores 3D, es un placer en especial cuando puedes pasar de la pantalla portátil a un TV completo con tu Switch. Las mejoras en la resolución también hacen que esta experiencia se sienta renovada. Por desgracia, además de este viaje a la nostalgia, ‘Mario 3D All-Stars’ no trae mayor contenido adicional por lo que literalmente estás pagando por el lujo de disfrutar el título en tu Switch.

En conjunto, ‘Mario 3D All-Stars’ es una colección que vale la pena, con las mejores versiones de Mario 64, Sunshine y Galaxy para aparecer en una consola Nintendo. Aunque los juegos individuales se han retocado con moderación y hay poco material auxiliar para estudiar, los títulos en sí se mantienen bien y es un placer volver a visitarlos. A pesar de su edad, los juegos todavía están plagados de ideas creativas y sorpresas, lo que compensa con creces las deficiencias de presentación de la colección.

De nuevo, la tendencia de las reseñas está en resaltar que, de manera individual, los juegos de ‘Super Mario’ siguen siendo una maravilla de jugar. Pero además de los elogios ya conocidos a títulos que ya sabemos son clásicos, la reseña afirma que no hay mucho contenido extra en esta colección para aquellos que quizás estén buscando un valor adicional al invertir 60 dólares en un juego.

“Para desglosarlo simplemente, esta colección consta de una reliquia histórica, un experimento notable y una obra maestra genuina, todo entregado en un conveniente paquete de 60. La falta general de campanas y silbidos hace que ‘Super Mario 3D All Stars’ sea un poco decepcionante, pero tomados como trabajos individuales, los juegos hablan por sí mismos. Si bien me hubiera encantado haber visto una colección más digna de la larga y sinuosa carrera de Mario, Super Mario 3D All-Stars hace lo suficiente para satisfacer a un fanático como yo, pero no da en el blanco al no proporcionar ninguna de las actualizaciones y extras que Realmente hubiera hecho cantar esta colección de clásicos.”

Qué dicen otras reseñas de ‘Super Mario 3D All-Stars’

“En lo que respecta a los extras de 3D All-Stars, básicamente obtienes un reproductor de música para los tres juegos (que se puede usar mientras el Switch está en modo portátil como un pequeño iPod) y eso es todo. Los menús están elocuentemente enmarcados como una especie de museo, pero una vez que lees el texto de sabor y hojeas las pistas de música disponibles, habrás terminado. Los juegos son el núcleo de esta versión”.

“Super Mario 3D All-Stars reúne tres juegos icónicos en una colección repleta de estrellas en Nintendo Switch. La oportunidad de vivir estas grandes aventuras en casa o en movimiento es nada menos que un triunfo, pero muchos quedarán decepcionados de que no se haya hecho más para ofrecer mejoras debajo de la superficie, que de otro modo sería más nítida”.

“Parece que esta revisión es una lista de deficiencias, y para ser honesto, en su mayoría lo es, pero no se puede ignorar la gran calidad y el atractivo clásico del trío de juegos incluidos. Independientemente de cómo estén envueltos, lo principal que harás es jugar a los juegos, por lo que tres clásicos combinados que funcionan bien y lucen como recuerdas es una excelente oferta de Nintendo. Sigo pensando que Mario se merecía una celebración de cumpleaños más lujosa, pero los títulos clásicos de esta colección realmente no pueden ser menospreciados”.

“Los tres juegos incluidos en Super Mario 3D All Stars son sin duda únicos y dignos de ser jugados por sus propios méritos, pero no puedo evitar el hecho de que esta colección es una toma de efectivo sin inspiración por parte de Nintendo. Más allá de la práctica comercial extrañamente turbia de ofrecer este paquete solo por un tiempo limitado, Super Mario 3D All Stars hace poco para justificar la migración de estos juegos más antiguos a Switch. Jugarlos en su capacidad original probablemente sería una experiencia más agradable, incluso si los gráficos mejorados se ven un poco más bonitos”.

Imágenes: Nintendo