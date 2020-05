Steam ‘premiaría’ tu lealtad con descuentos

Durante mucho tiempo Steam fue la plataforma más grande de venta de juegos para PC. Aunque otros servicios existían, la interfaz, descuentos y catálogo del servicio lo hacían el lugar ideal para tener la biblioteca de juegos para cualquier computador gamer. Pero ahora con plataformas como la tienda de Epic (que ha ganado un número de su audiencia con sus títulos gratis semanales) han obligado al servicio a encontrar maneras nuevas de mantener a sus compradores y jugadores activos.

Uno de los desarrolladores detrás de SteamDB (un sitio no afiliado a Valve que enumera y rastrea información sobre aplicaciones y paquetes disponibles en Steam) habría revelado que Valve está trabajando en un sistema de lealtad para Steam. La información proviene de Pavel Djundik que, a través de su cuenta de Twitter, informó que el servicio está desarrollando un sistema de recompensas que permite redimir descuentos adicionales y objetos virtuales.

Valve is working on loyalty awards/rewards. It has a point system, and a system to add reactions to user reviews.

Also includes reward items, redeeming points for badge levels, and possiblity game discounts.

— Pavel Djundik (@thexpaw) May 9, 2020