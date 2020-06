El evento de la PlayStation 5 de ayer nos dejó mucho de qué hablar. Sin duda, uno de los temas más conversados es el diseño de la PlayStation. Pero aunque la apariencia de la próxima generación de consolas despertó memes y burlas (como se suponía, lo haría) el otro gran tema de la noche fue el catálogo de juegos anunciados para la PS5. Y uno de los que inaugurará la PS5 no es otro título que ‘Spider-Man: Miles Morales’.

Pero, antes de que comiences a romper alcancías o vender tu PS4, una advertencia. ‘Spider-Man: Miles Morales’ no es una secuela, como muchos pensaron, sino un título individual y, parece, más pequeño que el original. Para los fans de ‘Uncharted’, la comparación directa sería algo como ‘Uncharted: The Lost Legacy’. Los comentarios llegaron después de que los comentarios de un empleado de Sony parecieran indicar que no se trataba de un juego nuevo, sino de un DLC o una versión remasterizada. Bloomberg, afirmó luego esto a través de un artículo y diversas publicaciones de Jason Schreier, periodista del portal.

NEWS: Spider-Man Miles Morales is *not* an expansion or enhancement or remaster, despite a Sony executive’s comments this morning, a source tells Bloomberg News. Nor is it Spider-Man 2. It is a brand-new, standalone game similar in scope to Uncharted Lost Legacy.

— Jason Schreier (@jasonschreier) June 12, 2020