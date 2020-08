Se desmienten los rumores sobre la cancelación de ‘Halo: Infinite’

¿’Halo: Infinite’ solo para la Xbox One? Aunque sonaba imposible, el estudio salió a calmar a aquellos que se habían puesto su gorro de aluminio.

Como suele ser la costumbre, cada vez que un juego es cancelado, el Internet se vuelve loco. Lo mismo ocurrió con el anunció de que ‘Halo: Infinite’ no saldría a finales de año, como estaba planeado, sino que se movería para 2021. Pero esta espera no era suficiente para los sitios de rumores en la Internet. Poco a poco, se corrió la voz de que el FPS sería aplazado hasta 2022 o incluso aquellos que insinuaban la posibilidad de que su soporte para la Xbox Series X sería eliminado del todo.

Viendo el panorama, 343 Studios, desarrolladores de ‘Halo: Infinite’ salieron a desmentir estos rumores. En una publicación en Twitter, John Junyszek, comunity manager de la compañía, afirmó que: “No hay planes de cambiar nuestra versión 2021 o los dispositivos y plataformas que admitiremos». Junyszek agregó: «Estamos construyendo Halo Infinite para que sea lo mejor posible en cada dispositivo / plataforma».

Hey Eric – we’re seeing lots of fake «leaks» out there, so please don’t believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we’ll be supporting. We’re building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊

— John Junyszek (@Unyshek) August 25, 2020