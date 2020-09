¿Qué tan costosa es la Xbox Series S frente a otras Xbox?

El precio y diseño de la Xbox Series S fue revelado esta semana. Además de un centenar de memes que se burlan del diseño de la consola (que parece un parlante más que la próxima generación de máquinas para jugar ‘Halo’ y ‘Forza’) también tenemos un precio de 299 dólares que resulta mucho más atractivo que el de 499 dólares que, según los rumores, pondría a la Xbox Series X como el artículo deseado, pero imposible de obtener por la mayoría de personas que quieren hacer el cambio de generación. Lo que es, además, importante de tener en cuenta considerando que desde que los primeros rumores comenzaron a surgir siempre se perfiló a esta consola como la versión para aquellos sin un presupuesto adecuado.

¿Pero, es en verdad la Xbox Series S económica?

La primera aclaración que hay que realizar es que hay muchos factores a tener en cuenta antes de clasificarla como costosa o económica. No solo determinamos esto por el precio con el que sale al mercado, sino también lo que ofrece. En el caso de la Xbox Series S, el mayor impedimento para determinar si su costo es adecuado es que no tenemos todos los detalles técnicos de la nueva máquina de Microsoft. Sabemos que es una versión sin lector de disco, dedicada solo a juegos virtuales. Pero no tenemos más detalles. ¿Mantiene las promesas de tiempos de carga y gráficos de la Series X?, ¿Cuáles elementos corta o elimina para justificar su precio?

Dicho, esto, lo que sí podemos determinar es cómo se encuentra el precio de la Xbox Series S en comparación con el de las otras consolas de las generaciones de Xbox.

Miremos la historia de lanzamientos y precios (al momento de salida) de las generaciones de Xbox:

Xbox: lanzada el 5 de noviembre de 2001, por un precio de 299 dólares

Xbox 360: lanzada el 22 de noviembre de 2005, por un precio de 299 dólares

Xbox 360 S: lanzada el 16 de julio de 2010, por un precio de 299.99.

Xbox One: lanzada el 22 de noviembre de 2013, por un precio de 499.99.

Xbox One S: lanzada el 2 de agosto de 2016, por un precio de 249 (precio base).

Xbox One X: lanzada el 7 de noviembre de 2017, por un precio de 499.

Antes que nada, es necesario crear un poco de contexto. Hasta el lanzamiento de la Xbox One, el precio de las consolas de Microsoft se mantenía en 299 dólares. La única razón por la que la versión original de la Xbox One venía con el combo de la Kinect obligatoria que, de manera natural, incrementó su precio. Dicho esto, el precio de la primera generación de la consola fue de 399 dólares, presentando el primer incremento importante.

Esto es importante porque significa que la Xbox Series S encaja dentro de la misma categoría que la Xbox One, como un producto alternativo dentro del rango menor de 299 dólares (algo que no hemos visto en al menos 6 años). También implica que, incluso si no cuenta con algunas de las especificaciones más bestiales’ de la Series X, sigue siendo una muy buena ganga considerando los costos de consolas en la últimas generaciones. Por último, también implica que la consola bajará de manera considerable en su costo lo que hará que hacer la transición a la nueva generación no sea tan complicado para muchos. Para aquellos con presupuesto apretado, la espera puede ser de casi cuatro años antes de comenzar a ver las versiones económicas. Ahora la tenemos desde el año uno.

