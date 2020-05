Puedes probar ‘Dreams’ gratis en tu PS4

Antes de que ‘Animal Crossing: New Horizons’ se tomara la Internet, había otro juego que ocupaba la atención de los internautas: ‘Dreams’. Algo curioso, porque ambos títulos están muy enfocados en que los jugadores experimenten con su imaginación todo lo que puedan. En el caso de ‘Dreams’ es una idea llevado a su extremo máximo, con un título sandbox que ha permitido incluso la creación de niveles de Mario (para dolor de cabeza de Nintendo), construir un nuevo reto de ‘Crash Bandicoot’ o incluso la recreación de platos (para tentación de aquellos que nos tenemos que quedar en casa).

Pues tenemos buenas noticias. Media Molecule, la compañía detrás del juego, anunció que una versión de prueba gratuita se encuentra disponible en la PlayStation Store. De acuerdo con la compañía, la demo le permitirá a los jugadores experimentar una porción de su sección de ‘creaciones’. Para aquellos con ningún contacto con ‘Dreams’, es una suerte de explorador similar a YouTube donde puedes jugar o interactuar con algunas de las creaciones hechas por otras personas.

A trial of #DreamsPS4 is available to download from the PlayStation Store now!

Experience a selection of community creations, play a slice of Art’s Dream, & see what the Dreamiverse has to offer before diving in to the full game 👉 https://t.co/8YAeh6UNEo #MadeInDreams pic.twitter.com/XnYwPlNcoM

— Media Molecule (@mediamolecule) May 1, 2020