Naugthy Dog condena el acoso por ‘The Last of us 2’

‘The Last of us 2’ pasó de ser uno de los juegos más esperados de 2020 a uno de los más polémicos de la historia. Se ha convertido en un terreno delicado en el que la mejor estrategia es mejor no hablar, pues sus defensores y atacantes más radicales no pierden oportunidades para entablar una discusión de sordos. Por supuesto, una cosa es estar molesto por el desarrollo o estrategia de publicidad de Sony (punto en los que, seamos directos, algo de razón hay para esta molestia) y otro por completo diferente es acosar a los creadores y participantes del proyecto.

Este fin de semana, por ejemplo, Laura Bailey (que interpreta a Abby en ‘The Last of Us 2’) publicó en Twitter una serie de mensajes que le han llegado e incluyen, en más de una ocasión, amenazas de muerte a ella o sus padres. Una reacción que puede parecer sobre exagerada, pero que solo es una porción de la cantidad de mensajes negativos y ofensivos que ha recibido desde que el juego se lanzó.

Man. I try to only post positive stuff on here… but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers. Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020

“»Hombre. Intento publicar solo cosas positivas aquí… pero a veces esto se vuelve un poco abrumador. Borré algunas de las palabras porque, ya sabes, spoilers. Nota al margen. Gracias a todas las personas que me enviaron mensajes positivos. Mensajes para equilibrarlo. Significa más de lo que puedo decir».

Bailey no es la única que ha sufrido de este acoso. Neil Druckmann, director de ‘The Last of Us 2’ también compartió que ha tenido un trato similar.

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I’ve been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it’s important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 5, 2020

«Puedes amar u odiar el juego y compartir tus pensamientos al respecto. Desafortunadamente, muchos de los mensajes que he recibido son viles, odiosos y violentos. Aquí hay solo un puñado de ellos (siento que es importante exponerlos). Advertencia de activación: transfóbica, homofóbica, antisemita, etc.»

Y, de nuevo, hay argumentos poderosos para aquellos que con todo derecho creen que el título no es bueno o que es una pésima secuela del original. Pero, como dice Druckmann, esto es diferente a atacar directamente a las personas detrás de ‘The Last of Us’, así como no se puede negar que por desgracia muchos de los comentarios y conversación detrás de él están invadidos por trolls homofóbicos (aunque también es incorrecto afirmar que todo aquel que odia ‘The Last of Us 2’ es homofóbico).

Naughty Dog está agotado de esta situación. El estudio publicó un mensaje en el que condenó “cualquier forma de acoso o amenazas dirigidas hacia nuestro equipo y elenco. Aunque damos la bienvenida a la discusión crítica, condenamos cualquier forma de acoso o amenazas dirigidas hacia nuestro equipo y elenco. Su seguridad es nuestra principal prioridad, pero todos debemos trabajar juntos para erradicar este tipo de comportamiento y mantener un discurso constructivo y compasivo».

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

Imágenes: Naughty Dog