Evaluación ‘The Last of Us’ parte 2

'The Last of Us' Parte 2 es uno de esos viajes que no se olvidan y la mejor manera de cerrar el ciclo de asombrosos títulos que nos trajo la PS4.

Es fácil acercarse a estas reseñas con escepticismo. Cuando de manera general la mayoría asegura que un juego es ‘una obra maestra’, la reacción común es desestimar lo que se dice. En el caso de ‘The Last of us’ Parte 2 puede ser difícil creer a las calificaciones perfectas. Después de la filtración de su historia, muchos pueden creer que los elogios son un intento por hacer a alguien comprar el juego o la falta de experticia en el tema (aunque siempre he afirmado qué no sé cómo se puede medir la experiencia en ‘disfrutar un juego’). Es difícil creer que ‘The Last of us’ parte 2 es tan bueno como dicen.

Pero lo es. Es, con seguridad, el mejor juego que hemos recibido en 2020.

Naugthy Dog ha hecho un trabajo fantástico. Aunque algunos discutirán si ‘The Last of Us’ Parte 2 es mejor que el título que lo precedió, para mi esta discusión no tiene lugar. Es un buen juego que destaca en algunas cosas que su predecesor no tenía y se distancia en otras. Estos elementos ni le ponen ni le quitan a la experiencia maravillosa que representan sus casi 30 horas de historia.

‘The Last of Us’ Parte 2 es uno de esos juegos que hace que tengas que detenerte cuando termina. Su historia tiene una potencia inesperada. Se distancia de ella, creando nuevas emociones y sensaciones. Recorrer los escombros de los Estados Unidos sigue siendo una experiencia de vida o muerte, que si bien no es particularmente difícil, sí exige del jugador compromisos con sus elementos de survival horror. Los infectados y humanos prueban ser enemigos a temer, mientras que el elenco de personajes que acompañan a Ellie tiene un encanto que impulsa esta segunda parte y lo pone como un buen inicio para esta década nueva de videojuegos.

‘The Last of Us’ Parte 2: la historia lo es todo

De nuevo, es fácil llegar con cinismo a ‘The Last of Us’ Parte 2. Pero estas dudas se van disipando a medida que el jugador compromete más horas con su historia. En esta entrada la perspectiva cambia a Ellie y su misión de venganza, después de abandonar el refugio donde había estado durante tanto tiempo. Y aunque inicialmente se puede malinterpretar la trama y creer que está acudiendo a lugares comunes, la historia es una de esas pocas que consigue transformarse a mitad de camino y dejar al jugador en estado de shock. A medida que avanzaba, no podía dejar de cuestionar la moralidad gris que propone.

Esto es en gran medida gracias a una habilidad para contar su historia. Es una cualidad que hereda de su primer juego. Por ejemplo, las interacciones entre Joel y Ellie sigue teniendo esos momentos escasos en los que podemos ver la luz en este mundo arruinado. Pero estos personajes nunca se terminan de presentar como héroes, sino como sobrevivientes que viven dentro de los vacíos de un mundo en el que es matar o morir. Es fantástico que exista un juego que sea capaz de generar tantas sensaciones frente a sus protagonistas y antagonistas. Que incluso si no entrega la libertad de tomar elecciones, haga cuestionar al jugador sobre las acciones que tomadas.

El éxodo que propone ‘The Last of Us’ parte 2 es uno de los que más comprometido me ha tenido con la historia. Uno que cuando terminó me dejó en esos estados de catatonia en los cuales tuve que procesar el viaje tomado, lidiar con la culpa y sentimientos encontrados, pero principalmente me atrapó de la manera en la que pocos juegos lo han podido hacer.

Mundo en ruinas

Pero además de su historia, ‘The Last of Us’ Parte 2 está construido de manera que su gameplay se mezcla de manera fantástica con la experiencia que quiere crear. Los escenarios de este mundo en ruinas son perfectos para la sensación de claustrofobia y ansiedad. No hay nada que destroce más los nervios que atravesar edificios abandonados, ingresar a las profundidades de un hospital o correr sin pausa de una horda de infectados. Un escenario ideal, lleno de detalles y cicatrices que aumentan la sensación de desasosiego que persigue el título. Como alguien que tiene serios problemas con los espacios oscuros y encerrados, a menudo el juego puso a prueba mi habilidad de controlar la paranoia frente a los ruidos que producían sus infectados.

Por fortuna, ‘The Last of Us’ Parte 2, pide a sus jugadores que exploren a profundidad estos espacios. Incluso en el modo de dificultad media, la escases de ciertos elementos puede significar la diferencia entre un encuentro airoso y uno en el que escapa a duras penas. Esto significa que a menudo no solo está bien, sino que es recomendado tomar desviaciones para encontrar estos recursos. Algo que es, además, motivado por la ventaja que ofrece el poder modificar las armas o encontrar materiales necesarios para adquirir nuevas habilidades de supervivencia.

También ayuda que el juego te dé guías cuando no estés seguro de dónde continuar. Estas pistas aseguran que incluso en los espacios más oscuros en algún momento encontrarás la manera de escapar o continuar (si has terminado de limpiar la zona de enemigos). Los rompecabezas que propone son bastante simples y, a menudo, requieren más de una capacidad de observación que alguna habilidad particular con este elemento.

Sobrevivir no es imposible, pero sí entretenido

Como en la entrada original de ‘The Last of Us’, los infectados y humanos prueban ser enemigos formidables y que pocas veces puede ser enfrentados de manera directa sin repercusiones. Si no se les toma por sorpresa, son capaces de superar incluso al tirador más experto. Todos pueden evitar tus ataques cuerpo a cuerpo, si solo pretendes spamear cuadrado, de manera que aprender a esquivar estos es fundamental para sobrevivir. La mayoría de estos encuentros pueden ser letales si no se conoce la ubicación o rutas de escape.

También es notable que los enemigos hostiles son mucho más inteligentes en este juego que el anterior. Pueden ver a Ellie desde una distancia considerable. También son bastante listos en utilizar rutas alternas para llegar a la protagonista o flanquearla de manera que ataques provengan de lugares inesperados. No son imposibles de vencer, pero tampoco tan fáciles de matar que se pierda la esencia del survival que propone. A menudo morirás, pero no de manera tan frecuente que desmotive otro tipo de acercamientos. De hecho, usualmente lidiar con la mitad de los enemigos en modo full sigilo y después pasar a modalidad Rambo probó ser una estrategia completamente valida (siempre que tengas práctica en tus tiros a la cabeza).

Calificación: 5/5. Recomendado

‘The Last of Us’ parte 2 es un juego maravilloso que mezcla el suspenso de su survival horror, con una historia que no toma rutas fáciles. Es, sin duda, uno de los mejores juegos de la PS4 y una secuela que hace honor al nombre de una franquicia que a pulso se ha ganado su lugar en la historia de los videojuegos. Naugthy Dog entrega una odisea que vale la pena jugar, no solo por la precisión de sus elementos técnicos (animación, sonido, música, gameplay), sino por la historia que propone y que es difícil de describir sin caer en los spoilers.