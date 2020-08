Microsoft confirma que el multijugador de ‘Halo Infinite’ será gratis

Esta mañana diversos medios especializados en videojuegos iniciaron la mañana con el rumor de que el multijugador de ‘Halo Infinite’ sería gratuito. La noticia inició cuando Toys Superstores: un gran minorista en Irlanda y el Reino Unido, publicó por error información sobre la Xbox Series X y Halo Infinite. El elemento que, de inmediato, llamo la atención de muchos era que la descripción del título afirmaba que tendría una “innovadora experiencia multijugador gratis para jugar «. También señaló que el juego se ejecutará a 120 FPS con «tiempos de carga muy reducidos».

La información, de manera rápida, fue corroborada por varios filtradores de Xbox, que no solo aseguraron que en efecto el modo multijugador de Halo sería gratuito, sino que además contaría con un sistema de pases de batalla y un “sistema de personalización complemente nuevo para Halo’.

En vista de que el secreto salió a la luz, 343 Industries, desarrollador del juego, decidió no esperar más y confirmó la filtración: el multijugador de ‘Halo Infinite’ será gratuito y además correrá 120FPS en la Xbox Series X.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON

— Halo (@Halo) July 31, 2020