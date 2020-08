‘Fortnite’ en Guerra con Apple y Android ¿Qué pasó?

Si ayer, decidieron desconectarse de la Internet o estaban prestando atención a otras noticias, se perdieron de una de la sucesión de eventos más interesante en el mundo de los videojuegos en 2020. Lo que es impresionante, considerando que este año es el ‘Destino Final’ del milenio. A partir de hoy no podrás descargar la aplicación de ‘Fornite’ desde la tienda de Apple o de Android.

¿Qué ocurrió?

Las tiendas de aplicaciones no solo son una biblioteca de herramientas, sino que son una fuente de ingresos para Apple y Google. Ambas compañías solicitan a las apps que están alojadas allí una porción de las ventas que generen o de las ganancias obtenidas a través de publicidad. En el caso de Apple, la compañía obtiene un 30% de todas las ventas que se generan a través de cualquier app que está en la App.

Esto quiere decir que cuando compras un pase para un evento o un nuevo baile en ‘Fortinite’ no solo estás pagando a Epic Games, sino también a Apple. Google tiene un sistema de comisión similar, en el que también toma un 30% de todos los ingresos que se logren a través de cualquier aplicación que se encuentre alojada en su tienda.

Sin anuncio previo, Epic lanzó una actualización en su app. Aquí es importante anotar que ni Apple, ni Google pudieron revisar la app con antelación pero, como veremos más adelante, parece claro que conversaciones ya se habían llevado a cabo y que el Publisher estaba más que preparado para cualquier retaliación. Aquí vendría el primer strike para la compañía, pues toda actualización primero debe ser verificada por las tiendas paras comprobar que no se esté violando alguna de sus políticas.

Más importante, ahora la aplicación ofrecía una opción de pago directa, que ignoraba la tarifa de Google y Apple. Lo que esto quería decir es que si algún usuario quería comprar V-Bucks (que es la moneda interna del juego) dentro de las tiendas de apps debía pagar lo de siempre. Pero, en cambio ahora ‘Fortnite’ ofrecía una opción para salir de las tiendas y comprar directamente a través de Epic y de esa manera encontrarse con una versión más económica.

Con el argumento de que la app de ‘Fortnite’ había violado, al menos, dos de sus políticas de uso Apple decidió eliminar la App de ‘Fortnite’ de su celular. Esto significa, de manera sencilla, que aquellos que jamás han instalado el juego en su iPhone no lo podrán hacer de nuevo.

¿Recuerdan cuando comentamos que era claro que Epic había conversado con Apple y esperaba su respuesta? Horas después de ser eliminado de la tienda el juego lanzó un corto titulado ‘Nineteen Eighty-Fortnite’ que parodia el comercial icónico con el que Apple introdujo el Macintosh. Además de la obvia referencia en la que la voz en la pantalla esta vez es interpretada por una ‘manzana’ podrida, está el texto al final del video que lee “Epic Games ha desafiado el monopolio de la App Store. En respuesta, Apple ha bloqueado Fortnite por más de mil millones de dispositivos. Únete a la lucha para evitar que 2020 se convierta en ‘1984’.

Dependiendo de la posición que tomes, ya sea que consideres el movimiento de Epic como un acto inmaduro, o que seas de los que celebren su ‘rebelión’ contra Apple, es la muestra de que los eventos de ayer eran todo, menos inesperados por ambas compañías.

Siguiendo la avalancha de acontecimientos de ayer, Epic Games aseguró que está considerando y preparando una demanda contra Apple. Un documento fue presentado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el Distrito Norte de California. El documento presentaría el argumento de que las decisiones y acciones de Apple contradicen la competición libre, contradiciendo las leyes ‘antimonopolio en ese país’.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb

“Epic presenta esta demanda para poner fin a las acciones injustas y anticompetitivas de Apple que Apple emprende para mantener ilegalmente su monopolio en dos mercados distintos de miles de millones de dólares: (i) el mercado de distribución de aplicaciones de iOS y (ii) el procesamiento de pagos en la aplicación de iOS Mercado (cada uno como se define a continuación)”, lee la denuncia.

Quizás uno de los elementos más curiosos de la estrategia actual de Epic Games es la manera en la que ha involucrado a sus usuarios en su disputa con Apple. Usualmente son ellos los que inician hashtags o movimientos, pero en este caso fue ‘Fortnite’ quien comenzó la campaña de “#FreeFortnite con mensajes como «Debido a que Apple ha BLOQUEADO tu capacidad de actualización, cuando se lance el capítulo 2 de la temporada 4, NO podrás jugar la nueva temporada en iOS».

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.

Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming «1984» https://t.co/tpsiCW4gqK

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020