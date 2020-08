‘Fall Guys’ llegará a celulares en China

¿Quieres jugar ‘Fall Guys’ en tu celular? Parece que tendrás que esperar un poco más para unirte a la diversión (a menos que viajes para China).

‘Fall Guys’ es todo un fenómeno en estos momentos. Lo vemos en nuestra línea de tiempo en redes sociales. Todos los streamers y creadores de contenido parecen estarlo jugando. Si tienes PlayStation Plus, es seguro que te has unido a la lucha pues el juego es gratuito para aquellos con una suscripción. Si tienes PC, entonces podemos garantizar que los 30.000 pesos que cuesta son una inversión más que merecida. Pero hay aquellos que, con esperanza, miran al futuro y esperan que el título esté disponible también para su consola favorita: sus celulares.

Chinese games and entertainment company Bilibili has secured the rights to publish a mobile version of Fall Guys: Ultimate Knockout in China.

The game released for PC and PS4 on August 4, 2020 and has become a viral hit.#FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 22, 2020