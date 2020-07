EVO Online Cancelado ¿Qué ocurrió?          

EVO Online, el torneo de videojuegos de pelea más grande del año, ha sido cancelado. Y no fue por la crisis de salud del COVID 19. La noticia ha sorprendido incluso a aquellos que ayer estuvieron conectados todo el día a las revelaciones que sacudieron una de las comunidades más antiguas de los videojuegos.

A las 9:00 de la noche del jueves 2 de julio, la cuenta de EVO en Twitter compartió un comunicado en que anunciaban la cancelación del torneo. Su fin es la conclusión de una cascada de voces que hablaron, de manera pública, sobre comportamientos depredadores por parte de algunos de sus miembros más reconocidos. Pero la decisión de no llevarlo a cabo es parte de una crisis que hemos visto a lo largo de todo 2020.

El inicio del fin de EVO Online se puede rastrear al presidente y fundador, Joey ‘Mr. Wizard’ Cuellar. Esta semana se levantaron acusaciones que lo señalaban de ser un depredador sexual, en los años 90, ofreciendo favores por intercambios sexuales o fotos de desnudos a menores de edad. El mismo día, Cuellar, en una publicación de Twitter aceptó la culpa.

I’m sorry. I never meant to hurt anyone. I was young and reckless and did things I’m not proud of. I have been growing and maturing over the past 20 years, but that doesn’t excuse anything. All I have been trying to do is become a better person. Once again, I’m truly sorry.

— Joey Cuellar (@MrWiz) July 3, 2020