El juego móvil de ‘Crash Bandicoot’ ha sido anunciado (oficialmente)

¡Sorpresa! (no realmente). Un juego de ‘Crash Bandicoot’ llegará a los dispositivos iOS y Android… varios meses después de que la publicidad de la aplicación se filtrara en la App Store, con pantallazos incluidos. En cualquier caso, su lanzamiento oficial es una noticia positiva para todos aquellos con ganas de probar un nuevo juego en su smartphone. Así que damos la bienvenida a ‘Crash Bandicoot: On the Run’.

El juego es desarrollado por King, la empresa detrás de ‘Candy Crush’. Aunque el título por ahora no cuenta con una fecha de lanzamiento, se espera que llegue dentro de algunos meses. De hecho, aunque no está disponible en la tienda de apps, los usuarios interesados pueden pre registrarse en el sitio web de ‘Crash Bandicoot: On the Run’.

La mayoría de información de ‘Crash Bandicoot: On the Run’ ya la conocíamos gracias a las filtraciones. Se trata de un juego tipo runner, que pone al jugador en control de Crash y Coco, en contra el malvado doctor Neo. Cortex. También sabemos que el juego tomará inspiración de algunos de los niveles más emblemáticos de la franquicia, así como el jugador podrá comprar ítems que le permitirán tener ciertas ventajas al momento de atravesar los obstáculos (como misiles o bombas).

El anuncio de ‘Crash Bandicoot: On the Run’ llega poco después de que ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ fuera anunciado. La próxima entrada del personaje ha despertado la curiosidad de los fans que, desde ‘Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy’ llegó a la PS4. Con buenos motivos. La próxima entrega del juego tiene la responsabilidad de continuar el legado de una de las franquicias más queridas por los videojugadores. El próximo título trae, además, muchos cambios a la fórmula tradicional como es la posibilidad de poder jugar con Neo. Cortex, poderes nuevos e incluso un rediseño de los personajes.

Mientras que ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ llega a nuestras consolas, ‘Crash Bandicoot: On the Run’ suena como un aperitivo bastante interesante.

Imágenes: King