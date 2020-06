‘Crash Bandicoot 4’ estrena tráiler para mostrar su juego nuevo

Prepárense Bandicoots, Crash llegará con un juego totalmente nuevo construido desde cero con “It’s About Time”. Sí, ¡en serio!, Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI), y el desarrollador Toys for Bob, les están dando a los fanáticos la verdadera secuela de la trilogía original con ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’. Nuestros adorables marsupiales están de vuelta y dan un nuevo giro, saltan y se tambalean en conflictos de proporciones cósmicas, descubriendo nuevos mundos, aliados inesperados, batallas contra jefes gigantescos y poderosas nuevas Quantum Masks que deben unirse para restablecer el orden en el multiverso.

‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One y Xbox One X el 2 de octubre de 2020. La preventa ya está disponible.

‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ no es un remaster, sino la primera entrega original de la franquicia de Crash en más de 10 años. Toys for presenta un estilo de arte nuevo para Crash a los fanáticos que, según sus palabras “mantiene el espíritu estrafalario de la franquicia y al mismo tiempo le da nueva personalidad y encanto”. Rebobinando el tiempo hasta el final de ‘Crash Bandicoot: Warped’, el nuevo juego retoma después de que Neo Cortex, el Dr. N. Tropy y Uka Uka fueron varados en un planeta distante. Después de décadas de intentos infructuosos, el trío finalmente escapa, rompiendo un agujero del tamaño de un científico malvado en la estructura del espacio-tiempo en el proceso. Ahora todo lo que se interpone entre ellos y el dominio total sobre el multiverso son dos peculiares marsupiales de N. Sanity Island.

“Crash Bandicoot 4: It’s About Time se apoya en el núcleo del juego de precisión del que todos nos enamoramos en los años 90”, dijo Paul Yan, Co-Studio Head en Toys for Bob. “Esta nueva aventura épica abarca el espacio y el tiempo, presentando nuevas formas de plataforma que tanto los fanáticos de toda la vida como los nuevos jugadores disfrutarán dominando. ¡Prepárate para enamorarte de los marsupiales mutantes de nuevo!”

A lo largo de esta aventura, los jugadores descubrirán cuatro Quantum Masks, los guardianes del espacio y el tiempo, que les darán la capacidad de doblegar las reglas de la realidad y obtener formas avanzadas de conquistar obstáculos peligrosos. Hoy se revelaron la Time Mask, que ralentiza todo, y la Gravity Mask, que permite a los bandicoots acceder a las plataformas al revés.

“Los fanáticos verán una evolución del Crash que conocen y aman, equipado con mecánicas de juego avanzadas como correr en la pared, deslizarse sobre rieles y balancear la cuerda. Podrán jugar como Crash o Coco en su viaje para salvar el multiverso, y nuevos personajes jugables, incluido el diabólico Neo Cortex, también surgirán para proporcionar una perspectiva alternativa en la búsqueda de nuestros héroes bandicoots para derrotar a sus nefastos enemigos”, afirmó el comunicado de presentación del juego.

Imágenes: Activision