EA Play se realizará 100% de manera virtual

EA Play se llevará de manera virtual en 2020, aunque todavía no sabemos qué sorpresa nos tiene guardadas el desarrollador para nosotros en junio.

Con E3 cancelado, junio pierde un poco de interés para los videojugadores. La situación de salud actual llevó a la cancelación del evento. También se confirmó que, a diferencia de otras ferias como GDC o Gamescom la feria tampoco se llevará a cabo de manera virtual. Pero, aunque está lejos de ser un remplazo, EA todavía presentará EA Play, el evento alterno que desde hace unos años el desarrollador y Publisher realiza durante los mismos días de la feria de videojuegos.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs

