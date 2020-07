Cinco consejos para principiantes en ‘Ghost of Tsushima’

Ghost of Tsushima ya se encuentra disponible. Y, si eres un amante de los títulos de acción de mundo abierto, se trata de una de las compras obligatorias. Por supuesto, no se trata de un título particularmente difícil, pero eso no significa que no puedas aceptar algo de ayuda. En ENTER.CO ya completamos nuestro camino del samurái. Por eso, pensamos que podías contar con algunos consejos antes de que empuñes la espada en la isla de Tsushima.

Las misiones secundarias que valen la pena

Debido a que el juego no cuenta con un sistema de niveles, puedes pensar que la mejor manera de pasar ‘Ghost of Tsushima’ es enfocarte en la historia principal. Pero aconsejamos que, al menos en el primer acto, dediques algo de tu tiempo a las historias de personajes secundarios así como las misiones de leyendas de Tsushima. La razón es que con ellas puedes obtener armas y habilidades adicionales. Por ejemplo, una de ellas te da acceso al arco, que se convierte en una necesidad al momento de abordar algunas de las misiones que requieren de mayor sigilo.

Por otro lado, las misiones secundarias que no están enfocadas en otros personajes rara vez tienen recompensas que valgan la pena en comparación al tiempo invertido. Su mayor beneficio es aumentar tu leyenda (que te da más puntos de habilidades para invertir), además de ciertos amuletos menores. A menos de que quieras completar el juego al 100% no es necesario que dediques el tiempo en ellas.

Los retos de bambú tienen prioridad

Aunque las termas ayudan a incrementar un poco tu salud, puedes ignorarlas casi que por completo. La razón es que este no es el objetivo al que deberías apuntar si quieres incrementar tu vida. Lo más importante es mejorar tus puntos de concentración.

Uno de los objetivos que encontrarás en el mapa son los retos de bambú. Se trata de desafíos en los que debes presionar un número de botones en un orden específico de manera rápida. Sugerimos que, principalmente al inicio de tu aventura, busques los primeros y siempre que encuentres alguno lo completes. La razón es que hacerlos ayuda a incrementar tu determinación. Esto, a su vez, no solo te da mayor rango para poder usar habilidades, sino que incrementa tu vitalidad (ya que más puntos, significan más veces que puedes curarte).

Mata primero a los arqueros

Si te ves en un punto en que el que tengas que enfrentar, de manera frontal, un grupo de enemigos la sugerencia es que siempre vayas por los arqueros. La razón principal es que son los enemigos más fáciles de derrotar. Puedes atacarlos con cualquier postura (ya que no se defienden), requieren menor cantidad de golpes para morir y a corta distancia no pueden contratacar. Más importante, si los dejas solos pueden ser bastante molestos al interrumpir golpes cargados o incluso romper una racha de ataques sin daño. Así que recuerde: corre, elimina los arqueros y luego preocúpate los demás enemigos.

Siempre rescata a los campesinos que encuentres en el camino

A medida que recorras Tsushima encontrarás, de vez en cuando, un grupo de bandidos o mongoles. Dependiendo de la situación pueden estar escoltando una carreta con suministros o teniendo un rehén. Y sugerimos que no ignores estos grupos en tu afán por llegar a tu destino. La razón es que estos NPC en agradecimiento pueden indicarte puntos clave en el mapa. Puede parecer algo menor, pero el tener estos puntos en el mapa te puede ayudar decidir cuál es el siguiente destino u objetivo que quieres realizar, en especial si estás en una misión de completar al 100% el juego.

Por otro lado, sugerimos que no inviertas recursos en el traje del viajero, al menos hasta que completes el juego y estés en una misión de tener todos los logros. La razón es que sus ventajas están más enfocadas en la exploración que otra cosa. Por eso, resulta más conveniente utilizarlo para completar el mapa y tener un mayor rango de visión cuando tengas más habilidades, armas y puntos de vida que compensen por la ausencia de ventajas que te dan las otras armaduras.

Puedes ver tus máscaras durante las escenas cinematográficas

Uno de los elementos estéticos más impresionantes de ‘Ghost of Tsushima’ son las máscaras que Jin puede usar. Puedes crear este look de samurái demonio que completamente su la apariencia del fantasma. Por desgracia, el juego elimina este elemento durante las escenas cinematográficas y conversaciones. Lo que no te dice es que puedes configurarlo para que siempre las muestre. Puedes encontrar esta opción al ingresar al menú del juego, opciones, Pantalla y luego selecciona ‘Mostrar máscaras en las escenas’ para que esté activado.

Cambia las posturas, fluye como el agua

Un hábito que es importante que aprendas es a cambiar posturas. Inicialmente solo tendrás la del agua, que es eficaz contra los espadachines. Pero, a medida que avances en el juego, desbloquearás otras que te ayudarán a combatir contra enemigos que tengan espadas, lanzas y brutos. Memoriza los botones de cambio de cada una y jamás entres en combate contra alguien usando una que sea poco efectiva. No solo requieres de más golpes, sino que lo peor es que te abres para un contrataque.

En esta última regla hay una excepción. Cuando desbloqueas la postura del viento (que es eficaz contra los lanceros) también adquieres un movimiento cargado que se llama patada del tifón. Este movimiento es fenomenal porque empuja a los enemigos (independiente del tipo de arma que tengan) y te permite tomar distancia. Más importante, su versión final los derriba, permitiendo rematarlos con un solo golpe de asesinato.

Qué habilidades son las más útiles

De manera rápida, estas son las habilidades a las que deberías prestar atención e invertir los puntos en Ghost of Tsushima:

Samurái/desviación de flechas: ¿recuerdan lo de los arqueros? Esto hace de la tarea mucho más fácil.

Evasión/golpe de hombre: es importante que aprendas a usarla. De nuevo, derribar enemigos ayuda a tomar distancia y te permite acabarlos de manera mucho más rápida.

Racha de enfrentamientos mejorada: junto con la armadura del clan Sakata, te permite derrotar hasta a 5 enemigos en un solo enfrentamiento y espantar a los restantes. Ayuda de manera enorme en los encuentros en el camino.

Concentración: los tiros en la cabeza nunca fueron más fáciles.

Asesinato en cadena: combinalo con un petardo y tienes una manera silenciosa y práctica de acabar con una tanda de enemigos sin romper tu racha.

Imágenes: Capturas de pantalla y Sony