Así puedes reclamar el fondo dinámico de ‘Ghost of Tsushima’

Esta semana sale a la venta ‘Ghost of Tsushima’. Si leíste nuestra evaluación sabes que se trata de un juego que, aunque imperfecto, parece una de las compras más obvias para los dueños de la PS4 en 2020. De hecho, el título ha probado tener su mayor punto de éxito en interpretar la cultura japonesa y adaptar una historia de samuráis en un juego de aventura de mundo abierto. Y mientras esperas a comprar el juego este viernes, puedes descargar gratis el fondo dinámico de ‘Ghost of Tsushima’.

El fondo ya había estado disponible a inicios del año, pero que se removió de la tienda el 31 de enero. Por fortuna, y de manera silenciosa, los mismos códigos que en su momento compartió Sucker Punch (desarrollador de ‘Ghost of Tsukima’). La persona que nos informó de su re activación es Wario64, así que siempre pueden pasar a su Twitter a agradecérselo. En caso de que tengas tu cuenta configurada en una región diferente, te compartimos todos los cogidos disponibles.

Américas: 5NEC-F9N4-75M8

Europa/AU/NZ/Rusia/Oriente Medio/África/India: 8T2T-CRNJ-FM72

Japón: N4TK-59NH-2LH3

Corea: EM56-NTNC-EHX8

Otros países de Asia: DHLN-HANF-F6LH

El fondo dinámico de ‘Ghost of Tsushima’ es un atardecer precioso, que nos muestra a los lejos a Jin (el protagonista del juego). También modifica los iconos de las apps internas de la PS4 para que coincidan con el estilo de arte del menú del título. En nuestra evaluación de ‘Ghost of Tsushima’ le dimos una calificación de 4.5 asegurando que “aunque ‘Ghost of Tsukima’ no se sale mucho de la fórmula de los juegos de mundo abierto, sigue siendo una de las entradas más interesantes que hemos recibido en los últimos años. Mecánicamente, es una versión más pulida de los títulos de ‘Assassins Creed’ (y prepárense por escuchar esta comparación bastantes veces), al crear un balance interesante entre el acercamiento sigiloso y el combate frontal. Temáticamente, el juego busca combinar los elementos más tradicionales de la cultura japonesa en su sistema de progreso y combate. Los duelos con espada consiguen despertar el samurái para los amantes de los espadachines. Por desgracia, el título no se separa de algunos de los males permanentes de este género y de otras imperfecciones técnicas”.

Imágenes: Sucker Punch