Al mejor estilo del anime, ‘LOL’ anuncia su nuevo campeón

Pocos juegos saben armar un espectáculo tan bien como ‘League of Legends’ (‘LoL’). Y la presentación de Yone, su nuevo campeón, es una muestra de esto. El nuevo personaje del MOBA es un samurái con dos espadas, que hace su introducción a través de un corto estilo anime de 10 minutos. La estética del adelanto no solo es un guiño a la inspiración detrás del personaje, sino que también hace parte del evento más reciente de Riot Games: El Festival de las flores. Este es un evento que cruza tres juegos de Riot Games: ‘League of Legends’, ‘Legends of Runeterra’ y ‘Teamfight Tactics’. El festival se desarrolla desde el miércoles 22 de julio al lunes 24 de agosto de 2020 con nuevas características que incluyen un modo de juego que regresa temporalmente (Frenesí en el Nexo), una experiencia narrativa completamente nueva llamada ‘Vínculos Espirituales’, una nueva línea de aspectos en League of Legends y de personalización de artículos en ‘Legends of Runeterra’ y ‘Teamfight Tactics’.

Aquellos que están involucrados en la historia de ‘LoL’ deben estar familiarizados con Yone. El nuevo campeón no solo es el hermano de Yasuo, sino que además es mencionado en la historia de este campeón desde hace siete años. Y este es un elemento que no debe pasar desapercibido, pues la sangre es más espesa que nada. La jugabilidad de Yone refleja su familia en elemento como su Q, que es un golpe hacia adelante con su espada, similar a Yasuo, y gana acumulaciones que eventualmente conducen a un golpe definitivo. También tiene un escudo temporal de su W, al igual que el pasivo de Yasuo.

Pero también elementos que lo diferencian. Su habilidad pasiva hace que cada segundo ataque cause más daño, su movimiento E le permite asumir una forma espiritual, junto con una habilidad última que lo lanza hacía adelante golpeando al enemigo.

Estas son todas las habilidades de Yone.

Pasiva – Camino del cazador

Yone utiliza dos espadas, por lo que cada segundo ataque inflige más daño mágico. También se duplica su probabilidad de impacto crítico, pero el daño de sus golpes críticos disminuye.

Q: acero mortal

Yone lanza una estocada hacia delante, lo que inflige daño físico a sus oponentes. Al impactar, obtiene una acumulación de Tormenta inminente. Con dos acumulaciones, Yone puede deslizarse hacia delante con una ráfaga que lanza a sus enemigos por los aires.

W – Cuchilla espiritual

Yone ataca hacia delante en un arco enorme, lo que inflige parte de la vida máxima del objetivo como daño. Al golpear a un enemigo, Yone obtiene un escudo temporal. El poder del escudo aumenta con cada campeón golpeado.

E – Alma desatada

Yone entra en su forma espiritual, lo que le otorga velocidad de movimiento y hace que abandone su cuerpo. Cuando acaba el tiempo de la forma espiritual de Yone, vuelve a su cuerpo e inflige un porcentaje de todo el daño infligido durante su forma espiritual.

R – Destino sellado

Yone golpea a todos los enemigos a su paso, aparece detrás del último enemigo golpeado y atrae hacia él a todos los enemigos que se encuentran en el aire.

Yone hace parte del parche 10.16. Lo que esto significa, para aquellos que quieren probar cuanto antes sus espadas, es que posiblemente se encontrará en la beta pública en la próxima semana.

