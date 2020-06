Adiós a Mixer: Microsoft cierra su servicio de streaming

Microsoft anunció esta semana que Mixer, la plataforma de streaming, se cerrará. Es una noticia relevante en el segmento de los videojuegos, porque hasta el momento Mixer (con su pequeño porcentaje de audiencia) representaba uno de los pocos rivales de Twitch en el segmento de contenido relacionado con videojuegos.

El fin de Mixer está acompañado del anuncio de Microsoft de aliarse con Facebook Gaming. De esta manera, los usuarios de Xbox que estaban haciendo uso de la plataforma para ver a sus creadores favoritos ahora contarán con una opción para hacer lo mismo, pero en el servicio de Facebook. Los socios (que son creadores que reciben monetización por suscripciones de espectadores) tendrán la posibilidad de hacer parte de la transición, pero también tendrán la oportunidad de pasar de regreso a Twitch.

El cambio se completará el 22 de julio, día a partir del que todas las apps de Mixer llevarán al usuario a Facebook Gaming.

Para muchos la salida de Mixer llega sin mucha sorpresa. El servicio, de manera agresiva, creó contratos exclusivos con estrellas como Ninja (el famoso streamer de ‘Fortnite’) para atraer a la audiencia. Pero, al mismo tiempo falló en atraer otros nichos de comunidades y creadores. De esta manera, su estrategia falló, en especial en un momento tan fundamental como es 2020 en el que quiere ofrecer su ecosistema de servicios y hardware.

“En última instancia, el éxito de Socios y streamers en Mixer depende de nuestra capacidad de escalar el servicio para ellos de la manera más rápida y amplia posible», explicó el jefe de Xbox Phil Spencer en una publicación en Xbox Wire. «Se hizo evidente que el tiempo necesario para hacer crecer nuestra propia comunidad de transmisión en vivo a escala estaba fuera de medida con la visión y las experiencias que queremos ofrecer a los jugadores ahora, por lo que hemos decidido cerrar el lado de operaciones de Mixer y ayudar a la transición de la comunidad a una nueva plataforma. Para satisfacer mejor las necesidades de nuestra comunidad, nos estamos asociando con Facebook para permitir que la comunidad Mixer haga la transición a Facebook Gaming».

Por ahora, parece que Ninja, que sin duda era la estrella de Mixer, no será parte de esta transición y en su lugar regresará a Twitch, aunque los detalles sobre cómo hará esto son escasos. Una razón importante es que, después de abandonar la plataforma, Ninja fue un crítico constante del servicio.

I love my community and what we built together on Mixer. I have some decisions to make and will be thinking about you all as I make them.

— Ninja (@Ninja) June 22, 2020