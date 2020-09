Nvidia compra ARM por 40 mil millones de dólares

Nvidia y el grupo SoftBank, dueños de ARM, anunciaron que llegaron a un acuerdo en sus negociaciones por $40 mil millones de dólares. Con esta adquisición, Nvidia se convertirá en una de las empresas más importantes de tecnología; especialmente, en desarrollo de inteligencia artificial, si tenemos en cuenta sus últimos avances.

El pago al grupo SoftBank se hará entre transacción de dinero y acciones, informó Nvidia en su comunicado . La empresa ha tenido un buen año, en la bolsa se capitaliza en 300 mil millones de dólares; por un lado, por sus desarrollo en inteligencia artifical y, por el otro, por la creciente demanda de chips para videojuegos en los computadores durante la pandemia.

La compra de ARM no llegaría sin problemas, se espera que las dos empresas tengan que responder a investigaciones de ‘no confianza’. Debido a los clientes de la empresa de chipsets, entre los que están: Apple, Samsung, Amazon.com, Qualcomm y Huawei, explica el portal The New York Times. Por su parte, el jefe ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha asegurado que mantendrán las políticas de ARM que da tratamiento igualitario a todas las licencias. «Mantendremos el modelo de licencia abierta y neutralidad con los clientes, a través de industrías y el mundo», afirmó a través del comunicado.

Además, resaltó que esta adquisición puede ser un paso más en el desarrollo de la inteligencia artificial para computadores en la que trabaja su empresa, impulsando los data center a la era de edge computing. También, imnplica la posibilidad de ofrecer varios de los servicios de Nvidia bajo el modelo de ARM.

El cierre de la adquisición tomará 18 meses, aproximadamente, y debe ser aprobado por los entes regulatorios de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y China.

Imagen: ARM.