Ubisoft es criticado después de utilizar inteligencia artificial, en medio de despidos masivos

Ubisoft, el Publisher detrás de juegos como ‘Assassins Creed’, está siendo fuertemente criticado en redes sociales después de que la compañía publicó en X (antes conocido como Twitter) algunas imágenes para ‘celebrar’ Halloween. El susto real vino cuando los fans notaron que estas habían sido creadas utilizando inteligencia artificial.

La primera de estas imágenes que se descubrió fue publicada primero en la cuenta para Latinoamérica de Ubisoft. Aunque el post original fue eliminado, capturas de pantalla han conservado el post original en el que vemos a lo que parece ser una versión de Ezio al estilo de Fortnite. No solo esto, sino que además algunos usuarios de inmediato notaron las imperfecciones que suelen llegar con este tipo de imágenes: los ojos del protagonista mirando a un ángulo extraño, el personaje en el fondo apuntando un cuchillo como si fuera una pistola o lo que parece ser un centauro con dos torsos y ropa de gladiador.

Ubisoft literally conducting layoffs this year and last month, and they’re posting AI art. Unbelievable.

What the hell is the game industry doing right now. pic.twitter.com/XVbzqcbw9D

