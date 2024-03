Sam Altman responde a Elon Musk: “solo quiere controlar OpenAI”

Por supuesto que Sam Altman no se iba a quedar quieto después de que Elon Musk (con el descaro que solo un multimillonario de su calibre tiene) lo demandara con el argumento de que OpenAI “no está siguiendo su misión de ayudar a la humanidad”. A través de un comunicado Altman aseguró que la compañía responderá a las reclamaciones de Musk.

“Estamos tristes de que tengamos que llegar a este punto con alguien que, de manera profunda, admiramos. Alguien que nos inspiraba a apuntar más alto, pero luego nos dijo que fallaríamos, creó otro competidor y luego nos demanda cuando comenzamos a hacer progreso significativo a la misión de OpenAI sin él”.

«La misión de OpenAI es garantizar que la AGI beneficie a toda la humanidad, lo que significa crear AGI segura y beneficiosa y ayudar a crear beneficios ampliamente distribuidos”, continúa Altman, respondiendo al argumento de Musk de que el carácter actual de OpenAI al buscar ganancias contradice la misión original de la compañía se ser una organización sin ánimo de lucro. “Ahora estamos compartiendo lo que hemos aprendido sobre cómo lograr nuestra misión y algunos datos sobre nuestra relación con Elon. Tenemos la intención de actuar para desestimar todos los reclamos de Elon«.

Altman luego comparte extractos de correos electrónicos e intercambios con Musk que, de acuerdo con el CEO de OpenAI, comprueban los verdaderos motivos por los que el multimillonario decidió demandar a la compañía de Inteligencia Artificial: “solo quiere controlar OpenAI”.

De acuerdo con la información compartida, OpenAI presentó una propuesta de financiamiento que aseguraba que sería necesario al menos mil millones de dólares. Sin embargo, Musk creía que una organización sin ánimo de lucro no tendría el potencial para recaudar este dinero. Fue por esta razón que el dueño de Tesla se retiró y la compañía luego asumió una segunda identidad como una empresa con ánimo de lucro.

Sin embargo, Musk no se fue sin ofrecer alternativas (por supuesto, que terminarían siendo de su conveniencia): “Sentimos que iba en contra de la misión que cualquier individuo tuviera control absoluto sobre OpenAI… Musk luego sugirió que ‘la opción más prometedora’ sería que «OpenAI se uniera a Tesla como su fuente de ingresos».

También vale la pena mencionar que Musk no es el único que está demandando a OpenAI. La compañía de Inteligencia Artificial se encuentra en estos momentos en medio de varios pleitos legales, principalmente por el uso no autorizado de material para entrenar a sus modelos. Por ejemplo, en curso está una demanda por parte de 17 escritores (incluido George R.R Martin, creador de ‘Game of Thrones’) y The New York Times debido al “uso sin autorización de su material no autorizado”.

