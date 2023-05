Pi, la IA personal que te brinda apoyo, es tu confidente y siempre está disponible por WhatsApp

La nueva inteligencia artificial fue creada por cofundadores de Google DeepMind o LinkedIn; Pi como la han llamado está diseñada para brindar apoyo, “ser inteligente” y estar siempre si requieres algo.

De acuerdo con sus creadores Pi significa ‘inteligencia personal’, que proporciona conocimiento infinito basado en tus intereses únicos. “Puedo ser entrenador, confidente, socio creativo, caja de resonancia y asistente”.

Mustafa Suleyman, CEO de Inflection AI, en entrevista con Financial Times explicó que Pi, «no sabe hacer muchas cosas. No sabe hacer listas, no sabe programar, no hace planes de viaje, no te va a escribir una estrategia de marketing, ni el trabajo para la escuela (…) Está diseñado únicamente para mantener una conversación relajada, informativa y de apoyo».

Suleyman señala que las personas pueden hablar con el chatbot “directamente a través de una aplicación o mediante mensajes que le envíen a través de redes sociales como WhatsApp, Instagram o Facebook”.

Pi está disponible sólo en la tienda de App Store.

