Miami for Everyone: mostrando el talento DEV colombiano al mundo

En junio la hackaton de Miami for Everyone le dio la oportunidad a un grupo de desarrolladores colombianos de mostrar el código made in Colombia.

Una de las primeras lecciones que se aprende en desarrollo de software es que el talento hay que mostrarlo. Las empresas están buscando desarrolladores listos, pero que además no se queden solo con el código que programan durante las horas que están siendo pagadas. Por ejemplo (y pueden verificar esto con cualquier compañía de contratación) una de las cosas que aumentan tu valor como candidato es por ejemplo que publiques en tu cuenta de LinkedIn alguna experiencia en un evento de tipo Hackaton.

Por ejemplo, en junio los desarrolladores de Holberton hicieron parte de Miami for Everyone, un evento que buscó reunir a las comunidades de programadores en Miami con el objetivo de crear soluciones, conocer nuevos rostros de la industria en la ciudad y aprender de manera conjunta. Parte de estos esfuerzos se vieron en el evento de Hackaton en el que 41 programadores presentaron un total de 17 proyectos enfocados en solucionar problemas de la ciudad.

En el caso de Holberton School, el programa envió un equipo conformado por Jessica mercedes (co-founder & entrepeneur), Juan David Peña (Full-Stack Developer) y Adriana Echeverri (Full-Stack Developer). Ellos presentaron ante los jueces de la Hackaton la aplicación Sumil, un proyecto que permite conectar a desarrolladores sin experiencia con proyectos reales de compañías. Las compañías pueden publicar proyectos donde los desarrolladores pueden recibir compensación como experiencia, respaldo de la compañía o dinero. “el objetivo de esta app es permitir a los desarrolladores sin experiencia el tener la oportunidad de conectarse con compañías y adquirir experiencia que puedan utilizar para atraer la atención de reclutadores”, aseguró Peña.

Al final, La Hackaton de Miami for Everyone fue ganada por el equipo de 305 Hive, que inventó una aplicación que le permite a los usuarios el suscribirse a diferentes etiquetas que les interesan y de esta manera recibir mensajes de texto.

👏🏽 A round of applause for our Miami for Everyone hackathon winners 👏🏽

Grand prize winner: 305 Hive!

This group of 3 invented an app that will allow users to subscribe to the individual tags that interest them and receive SMS or email notifications for new posts in real-time. pic.twitter.com/yLVRwrsZho

— VentureMiami (@VentureMiami) June 20, 2022