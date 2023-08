Desarrolladores son prueba que la educación no tradicional también funciona para encontrar trabajo

Muchas de las personas de mi generación (incluyéndome) crecieron con la idea de que era necesario contar con un título para poder tener un futuro profesional estable. La realidad, al menos en 2023, es que la universidad es costosa y muchas de las carreras profesionales se ven afectadas por un problema natural de cualquier curso de educación de 5 años: para cuando te gradúas muchos de los conocimientos que obtienes están desactualizados. Un problema mayor en el mercado de la tecnología y el desarrollo de software.

Por eso es que muchas personas están apostando por otras alternativas de educación en campos como el desarrollo o la programación. Francisco Ramírez, por ejemplo, salió del bachillerato y se enfrentó a la misma pregunta que muchos jóvenes: ¿Qué hacer después y de qué manera entrar en el mercado laboral?

La conversación fue la de muchos hogares: su papá, una persona que creía en la academia por salir de una universidad, le insistía en apostar por la carrera y el título. Sin embargo, Francisco no parecía estar tan convencido de que este era el mejor camino a tomar. Fue ahí, a sus 17 años que encontró Holberton y tomó la decisión de apostar por una manera diferente de estudiar:

“Del programa me llamó la atención literalmente todo porque se mostraba como una propuesta educativa muy disruptiva de pies a cabeza, una estrategia que encajaba perfectamente con el plan de estudio y vida que yo tenía ya visualizado. Su metodología basada en proyectos prácticos y compañeros, el ambiente que transmitía toda la comunidad de Holberton de ser y manejar todo tan poco ambiguo, la posibilidad de capacitarse desde casa y sin preocuparse por dinero hasta después de adquirir conocimientos y estarlos ejerciendo profesionalmente”, asegura Francisco.

Por supuesto, la decisión no llegó sin algo de resistencia por parte de sus padres: “Para mí eso fue un golpe muy fuerte porque toda la vida fuimos de academia”, recuerda Franci Euliser Ramirez, padre de Francisco. “Me senté con él y le pedí que me diera sus puntos del por qué rechazaba la idea de ir a la universidad… yo tenía mis dudas ahí, pero no fue tampoco mucho la emoción. Pero después me hizo entender que, a pesar de no ser una academia formal, hay caminos más prácticos para llegar a lo que uno quiere”.

Pero este no es el final de la historia. Francisco también es la muestra de que modelos como Holberton son la mejor opción para las personas que están dispuestas a tomar lo mejor de la oportunidad y además aprender. A los 18 años este caleño consiguió su primer trabajo en desarrollo (un logro que muchos en la academia pueden mirar con celo) y casi tres años después de su ingreso a Holberton hoy se encuentra trabajando como desarrollador Frontend Jr. en TheMadFox, una compañía dedicado al desarrollo de aplicaciones web, inteligencia artificial y software blockchain.

“He vivido toda la experiencia de ese primer empleo tal cual como ‘lo soñaba’, encontrándome unos procesos de selección diferentes en el mundo de la programación donde lo que más vale es el saber hacer, un ambiente laboral excepcional donde puedes considerar amigos a tus compañeros de trabajo, claramente sin perder el respeto y teniendo claro el lugar de cada uno, la posibilidad de poder ejercer el empleo desde la comodidad de tu casa y sin tener un «título profesional que te limite”.

¿Qué es Holberton?

Al día de hoy Holberton es una detonante de historias de éxito, pues su tasa de empleabilidad es del 90%. Participantes como Francisco han logrado ubicarse laboralmente en cargos como desarrollador Backend, Frontend, Full-Stack, y más, en empresas nacionales e internacionales con salarios promedios de 5 millones de pesos. En el ADN de Holberton está entregar las mejores herramientas para el éxito laboral, lo que además hace un gran favor a una economía nacional urgida de nuevos desarrolladores.

A la fecha, han aplicado a Holberton más de 30.000 personas a nivel nacional desde ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, y Barranquilla, pero también desde otros escenarios como pequeñas ciudades e incluso desde la ruralidad.

En Holberton, los participantes tienen la opción de “entrenarse ahora y pagar después” cuando tengan un empleo. Su proceso de admisión es gratis, no es necesario pagar inscripción facilitando que cualquier persona pueda hacelo y aprenda desde un inicio conceptos básicos de desarrollo de software. Su metodología se basa en cohortes, es centrada en proyectos y aprendizaje entre pares, sin clases magistrales ni profesores tradicionales y con la filosofía de aprender a aprender, la cual ha demostrado ser exitosa ya que es muy similar a como funciona la industria tech.

Holberton ofrece al mercado desarrolladores de alto nivel internacional globalmente competitivos y es una alternativa innovadora, disruptiva y escalable como lo necesita Colombia para afrontar un desarrollo económico alternativo basado en conocimiento.

