Disney ya comenzó a utilizar extras con inteligencia Artificial (con terribles resultados)

Esta semana una de las noticias que se vio sepultada por la avalancha de violencia en el mundo fue una extensión de la huelga de actores en Hollywood. Después de intentar negociar con los estudios, el paro sigue sin una fecha clara para que las estrellas regresen a los sets. Para empeorar la situación, los ánimos están más caldeados que nunca entre gremios y productoras. Uno de los mayores puntos que se está luchando es limitar el uso de inteligencia artificial para que los estudios puedan utilizar la imagen de un actor en modelos IA como una forma de reemplazar a los extras que contratan para ambientar fondos. Un miedo que ahora es real al descubrir que ya hay películas de la productora que están utilizando este ‘truco’.

En marzo de 2023 Disney+ estrenó una película llamada ‘Prom Pact’ o ‘Pacto de Graduación’. La cinta tiene como trama la historia de una chica que hace un pacto con uno de los deportistas más populares de su escuela con el objetivo de garantizar su entrada a Harvard. El filme no es la historia más original y está dentro del rango de películas sin dientes para ver una tarde de aburrimiento el fin de semana. Así que la película pasó de manera silenciosa por el catálogo de streaming.

Pero ahora ‘Pacto de Graduación’ está siendo tendencia después de que usuarios en redes sociales compartieran ciertos clips de algunas escenas en las que se utiliza inteligencia artificial para crear ‘actores extra’. El uso de IA en este caso es bastante notable, pues el resultado es el de una chica a la que le hacen falta trozos de cabello y una hilera completa de ‘extras’ que parecen sacados de un videojuego para PlayStation 2.

Disney no es el primer estudio que es atrapado utilizando extras IA para rellenar tomas de fondo. El problema no es realmente el uso de estos modelos, sino el hecho de que los estudios pretenden el escanear el parecido, rostro y movimiento de personas, pagarles por un día de trabajo y luego re utilizar de manera permanente este material sin ofrecerles algún tipo de compensación adicional. De hecho, muchos han resaltado como la propuesta actual de los estudios es peligrosamente parecida a una de las ideas de la última temporada de ‘Black Mirror’.

«Estas empresas se niegan a proteger a los artistas para que no sean reemplazados por la IA, se niegan a aumentar sus salarios para mantenerse al día con la inflación y se niegan a compartir una pequeña porción de los inmensos ingresos que SU trabajo les genera«, señaló un comunicado de SAG-AFTRA, el gremio que representa a los actores en los Estados Unidos.

Quizás una de las principales críticas está en que los resultados no son particularmente buenos. Muchos de los comentarios en redes sociales resaltan cómo las expresiones, movimiento y resultado final está muy por debajo de los estándares a los que debería aplicar este tipo de filmes.

