Aprender a programar no tiene que ser una carrera contra el tiempo

Incluso con las dudas frente a la economía y las noticias de despidos masivos, aprender a programar sigue siendo una de las mejores alternativas para aquellos que están buscando nuevas oportunidades laborales.

La buena noticia es que ‘cualquiera’ puede Aprender a programar. Esto, en el sentido de que hoy solo se necesita interés en la programación, curiosidad y bastante empeño. Las compañías hoy ni siquiera miran de dónde te graduaste o cuántos títulos tienes, sino qué conocimiento práctico tienes. La mala noticia es que aprender programación requiere de tiempo y energía. Algo que, por desgracia, no muchas personas tienen. Trabajo, estudio, responsabilidades en el hogar… la vida no se detiene mientras que aprender los fundamentos de JavaScript.

Por esta razón Holberton School lanzó esta semana un nuevo programa extendido en Fundamentos de Software. La diferencia con su programa tradicional está en que cuenta con una mayor duración que su programa intensivo, permitiendo a las personas interesadas el tener una mayor flexibilidad en las horas con las que cuentan al momento de prepararse.

El programa extendido en Fundamentos de Software tiene una duración de 3 semestres o 18 meses (72 semanas). La idea es que los interesados puedan dedicar de 24 a 30 por semanas a su proceso de aprendizaje. Los interesados contarán con la disponibilidad del staff de 4:00 a 8:00 PM, de lunes a viernes.

La metodología es la misma que maneja Holberton: se trata de un programa remoto (lo que significa que las sesiones son a través de espacios virtuales), con el mismo personal de apoyo. Los participantes también tienen acceso a actividades como entrevistas simuladas o talleres. No solo esto, sino que los participantes también podrán tener acceso a las mismas actividades y espacios de coworking de Holberton disponibles (Bogotá, Medellín y Cali).

¿Cuánto gana en promedio un egresado de Holberton?

Holberton School, una academia de desarrollo de software de Silicon Valley que llegó a Colombia en enero del 2019, ya graduó a los primeros participantes de su programa de nueve meses de desarrollo fullstack, y según los voceros de la entidad el salario promedio de los primeros egresados de la academia en Colombia está en 6,5 millones de pesos. Esa cifra contrasta con la media de ingresos de los universitarios egresados en Bogotá en el 2018, que fue de 1’992.668 pesos, según el Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral.

Esta academia de desarrollo de software tiene un modelo bien particular: las personas que ingresan no tienen que pagar por su formación hasta que consigan un empleo en el que ganen más de 3 millones de pesos. Eso significa que no tener recursos económicos no es una barrera para estudiar en Holberton School.

Imágenes: Holberton School