Amazon anuncia que Code Whisperer IA para desarrolladores está disponible gratuitamente

Amazon anunció que está disponible gratuitamente Code Whisperer, una herramienta de codificación de inteligencia artificial IA para todos los desarrolladores. La compañía promete que la plataforma permitirá a los profesionales a ser más productivos ayudándolos a escribir código de forma rápida y segura.

Los desarrolladores pueden mejorar su productividad y simplificar su trabajo utilizando CodeWhisperer dentro de sus entornos de desarrollo integrado (IDE) favoritos, incluidos Visual Studio Code, IntelliJ IDEA y otros.

“CodeWhisperer ayuda a crear código para tareas indiferenciadas rutinarias o que consumen mucho tiempo, trabajar con API o SDK desconocidos, hacer un uso correcto y eficaz de las API de AWS y otros escenarios de codificación comunes, como leer y escribir archivos, procesar imágenes, escribir pruebas unitarias”, explica la compañía.

¿Cómo acceder a la plataforma?

Según Amazon solo tienes que registrarte con tu correo electrónico en la plataforma para empezar a escribir código, además aclara que no necesitas ser cliente de AWS.

No obstante para los usuarios comerciales, CodeWhisperer ofrece un nivel profesional que agrega funciones administrativas, como SSO e integración de IAM Identity Center, control de políticas para sugerencias de código de referencia y límites más altos en el escaneo de seguridad.

Así mismo, genera sugerencias de código para Python, Java, JavaScript, TypeScript y C#, la versión de disponibilidad general ahora también es compatible con Go, Rust, PHP, Ruby, Kotlin, C, C++, Shell scripting, SQL y Scala.

Hay que tener presente que CodeWhisperer está disponible para los desarrolladores que trabajan en Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, CLion, GoLand, WebStorm, Rider, PhpStorm, PyCharm, RubyMine y DataGrip IDE (cuando están instaladas las extensiones de AWS adecuadas para esos IDE), o de forma nativa en AWS.

Otras de las ventajas, según Amazon, es que CodeWhisperer no solo permite a los desarrolladores ser más productivos, sino que les brinda recomendaciones en tiempo real mientras escriben código o comentarios en su IDE.

Sobre el tema de seguridad la compañía explica que esta herramuenta es el “mejor compañero de codificación cuando se trata de codificar de forma segura y usar la IA de manera responsable”.

Es decir, podrá ayudarlo a codificar de manera responsable; CodeWhisperer filtraría las sugerencias de código que podrían considerarse parciales o injustas.

“Es el único compañero de codificación que puede filtrar o marcar las sugerencias de código que pueden parecerse a datos de capacitación de código abierto particulares. Proporciona datos adicionales para sugerencias, por ejemplo, la licencia y la URL del repositorio, cuando se genera un código similar a los datos de capacitación, lo que ayuda a reducir el riesgo de usar el código y permite a los desarrolladores reutilizarlo con confianza”.

Finalmente, Steve Roberts, sénior de desarrolladores, centrado en el desarrollo de NET y PowerShell en AWS, puntualizó que la plataforma tiene escaneo de seguridad para encontrar y sugerir soluciones para vulnerabilidades difíciles de detectar. “Escaneando tanto el código generado como el escrito por el desarrollador en busca de vulnerabilidades como las que se encuentran entre las diez primeras enumeradas en Open Web Application Security.

Imagen: Archivo