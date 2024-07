Esta IA protegerá en redes a tenistas de insultos en Wimbledon y US Open

Tenistas como Naomi Osaka, han eliminado Instagram y Twitter por recibir insultos racistas o sexistas. Por esto, la organización de Wimbledon implementa una IA que monitorea los perfiles en redes sociales de los deportistas, detectando amenazas.



El director del torneo ya había anunciado que Wimbledon consultaría con los jugadores sobre el abuso antes de denunciarlo a las empresas de tecnología o a la policía.

Ahora, en plenos cuartos de final del Grand Slam, el servicio Threat Matrix monitorea los perfiles de las redes sociales de los deportistas y detecta amenazas de muerte, racismo y comentarios sexistas.

Según The Guardian, un servicio impulsado por inteligencia artificia detecta automáticamente estos flagelos en 35 idiomas diferentes. Cabe notar que raquetas como la ex campeona del US Open Emma Raducanu y la cuatro veces ganadora de Grand Slam Naomi Osaka, han hablado sobre tener que eliminar Instagram y Twitter, ahora llamado X, de sus teléfonos.

Harriet Dart, la número dos británica, ha dicho que sólo utiliza las redes sociales de vez en cuando debido al odio en línea: “Creo que hay muchos aspectos positivos en [las redes sociales], pero también muchos aspectos negativos. Estoy seguro de que hoy, si abro una de mis aplicaciones, independientemente de si gane, también sentiré mucho odio”.

Jamie Baker, director del torneo, dijo que Wimbledon había introducido Threat Matrix, desarrollado por la empresa de inteligencia artificial Signify Group, como medida también de cara al US Open.

“Esto no es algo que se pueda ver en el dominio público en absoluto. No nos verás gritar al respecto, pero básicamente estamos navegando por las redes sociales en busca de este tipo de contenido y eso significa que podemos obtener información que no hemos tenido en el pasado”, explicó Baker.

Aclaró que no solo atienden lo que el jugador esta denunciando, sino también si hay algo que es motivo de preocupación, “es entonces cuando nuestro equipo de seguridad básicamente intervendrá y ayudará a hacer algo al respecto.”

El servicio impulsado por IA cuenta con el respaldo de personas que monitoreaban los perfiles. Por su parte, os jugadores pueden optar por un servicio más completo que analiza abusos o amenazas a través de mensajes directos privados.

Wimbledon consultaría a los jugadores sobre el abuso antes de denunciarlo a las empresas de tecnología para su eliminación o a la policía si lo considerara necesario.

El beneficio de tenerlo es que existe la posibilidad de registrar oficialmente lo que está sucediendo con las personas adecuadas allí. “Pero no daríamos ninguno de esos pasos sin involucrarnos con el jugador y sus equipos para tratar de tener una idea de lo que está pasando”.

World Rugby también utiliza este servicio, lo que llevó a que un australiano fuera procesado con éxito en abril después de que un árbitro y su esposa recibieran mensajes amenazantes y abusivos a través de Facebook durante la Copa del Mundo.

Wimbledon realizó un estudio en el que monitoreó más de 1,6 millones de publicaciones públicas en X y 19 mil comentarios de Instagram enviados a 454 jugadores que compitieron en una variedad de torneos de tenis profesionales en 2022 y descubrió que uno de cada cuatro jugadores fue objeto de abuso. Identificó 546 publicaciones ofensivas de 438 cuentas.

Courtney McBride, asesora general y vicepresidenta senior de la WTA, afirmó: “Hemos estado trabajando con nuestras jugadoras durante varios años para apoyarlas en este importante tema, ya que el número de afectados continúa aumentando. Seguimos comprometidos a trabajar con las empresas de redes sociales y las instamos a encontrar formas de hacer de sus plataformas un lugar seguro para la expresión donde no se tolere el acoso o el abuso de personas”.

Imagen: planet_fox