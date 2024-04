Smart It: la empresa de automatización creada por un colombiano que está triunfando en Estados Unidos

En el creciente mercado de la automatización de espacios, un emprendedor colombiano, Juan Carlos Salamanca, se ha logrado abrir camino en la industria con Smart IT. Esta empresa, consolidada en Estados Unidos, redefine la interacción de los ciudadanos con sus hogares a través de la tecnología inteligente.

La compañía fue fundada hace seis años en Estados Unidos por Salamanca. Se especializa en transformar espacios convencionales en entornos inteligentes, combinando ahorro, comodidad y sostenibilidad.Con una fuerte presencia en el sur de Florida, incluidas ciudades clave como Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale y West Palm Beach, Smart IT lidera la instalación de sistemas automatizados de vanguardia.

Esta innovación no solo coloca a la empresa en una posición de liderazgo dentro del país, que encabeza el mercado global de hogares automatizados, sino que también resalta el potencial de crecimiento futuro. Se estima que habrá una duplicación de hogares inteligentes globalmente para 2026.

La oferta de Smart IT abarca desde iluminación inteligente hasta control total audiovisual, destacando por su enfoque en la eficiencia energética y el impacto ambiental positivo. Según datos de la empresa, se espera que para 2026, el 40% de los hogares a nivel mundial adopte tecnología inteligente, impulsada por la capacidad de estos sistemas de reducir el consumo energético hasta en un 30%.

«La tecnología inteligente tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida de las personas. Nuestro objetivo es proveer soluciones avanzadas que hagan los hogares más seguros, eficientes y confortables», señaló Juan Carlos Salamanca, el CEO de Smart IT.

La visión de Salamanca va más allá de las fronteras estadounidenses, con planes ambiciosos de expansión que incluyen la apertura de una fábrica de carpintería en Colombia para exportar a Estados Unidos y la creación de sucursales internacionales. Un aspecto destacado de Smart IT es su compromiso con el talento colombiano, empleando a un 40% de compatriotas en roles diversos, desde la mano de obra hasta posiciones administrativas, contribuyendo así al desarrollo económico de ambos países.

Clientes comerciales de renombre, como Tiffany & Co., The Boca Resort y el Subculture Group, han confiado en Smart IT para la mejora de sus espacios. Con una trayectoria en ascenso, Smart IT y Juan Carlos Salamanca se consolidan como referentes de innovación y éxito en la industria de la domótica a nivel internacional.

Imagen: Smart It