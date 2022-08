WhatsApp: Estos datos no están protegidos por el cifrado de extremo a extremo

Hemos escuchado que el cifrado de extremo a extremo es lo mejor, pero ¿sabías que algunos datos no están protegidos por este cifrado? Si no tenías ni idea, debes saber que no todo está protegido, aunque tampoco quiere decir que se trate de una vulnerabilidad.

La privacidad colocada por WhatsApp en sus chats de extremo a extremo, nos permite estar protegidos ante las miradas curiosas de lo que conversamos. A estos datos ni siquiera la misma compañía puede ingresar. A menos… que en medio de la conversación uno de los participantes haga una denuncia por contenido abusivo o violento. La empresa lo aclaran en su sitio web, porque al emitir una denuncia sobre un chat se recibe toda la información y el fin es básicamente el de analizar si la conversación vulnera o no las normas de uso del servicio.

Esto no quiere decir que WhatsApp no puede acceder a información nuestra, pero debemos aclarar que por lo general es información que nosotros mismos ya estamos haciendo pública. Sin necesidad de que exista un reporte, la empresa puede ver nuestra foto de perfil, así como nombres de grupos y descripciones de los mismos. Tampoco es que esté un empleado las 24 horas allí revisando y viendo nuestros datos manualmente. WhatsApp utiliza un sistema que lo analiza de forma automática con el fin de asegurar que estos cumplen con las normas en relación al abuso infantil.

Para el caso de los grupos, no importa si el grupo es público o privado, o incluso no importa si tienes tu foto visible para todos o solo para algunos contactos, WhatsApp puede acceder a esta información cuando lo desee porque está fuera del cifrado de extremo a extremo. Es importante que sepas que WhatsApp no consulta tu información con el objetivo de venderla a terceros, sino que con el fin de compartirla con las fuerzas del orden, aunque solo en casos en los que sea necesario proteger a una persona.

Imagen: Anton en Pexels.com