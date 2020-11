Los ritmos y dinámicas que teníamos antes de la pandemia han cambiado. Para todos, nuestra vida social dio un giro y ahora la mayoría de esta se desarrolla por medios digitales, incluyendo la de los menores de edad. Por lo que no es una sorpresa que los padres estén ansiosos y quieran involucrarse más en la vida digital de sus hijos.

De hecho, una encuenta realzada por Kaspersky y la consultora de estudios de mercado Corpa asegura que un 25 % de los padres latinoamericanos quieren saber más sobre la vida digital de sus hijos. Los chilenos sin quienes más desearían hacerlo con un 29 %, seguidos por colombianos (25 %), argentinos y peruanos (22 %), mexicanos (20%) y brasileños (18%).

Además, el 31% de los encuestados en Colombia afirma que, en ningún caso, Internet podría representar una amenaza para la integridad de sus hijos; no obstante, el 97 considera ético monitorear el contenido digital que ven sus niños. En esta línea y consultados sobre hasta qué edad creen que es ético llevar a cabo este control, un 78% de los progenitores de la región considera que entre los 15 y 18 años es adecuado hacerlo. En tanto, un 11% piensa que entre los 11 y 14 años y solo el 1% de los padres estima que entre los 7 y 10 años.

Herramientas de control parental y conversación para cuidarlos

57 % de los padres latinoamericanos aseguraron hablar con sus hijos sobre los peligros de Internet y las buenas prácticas que se deben tener para estar seguro. Pero esto no es suficiente, el estudio asegura que el sistema de monitoreo aún no es bien recibido por los menores y muchos de ellos tratan de desinstalarlo o deshabilitarlo. «Si no se toman las debidas precauciones, en un momento de poca supervisión los menores pueden tomar una decisión equivocada, acceder a contenidos riesgosos o exponerse a otras amenazas que conlleven a un daño real. Por eso es que el dialogo es muy importante, especialmente con los adolescentes, para que exista un acuerdo entre padres e hijos sobre el uso de este tipo de herramientas y no lo vean como una invasión a su privacidad”, explica Santiago Pontiroli, analista de seguridad en Kaspersky.

Además, el experto da los siguientes consejos:

También te puede interesar: Padres quieren controlar las actividades en línea de sus hijos.

Mantener la comunicación fluida con los niños y jóvenes del hogar y educarlos sobre los potenciales peligros de la red. Enseñarles a los más pequeños a bloquear e informar a los adultos cuando vean o experimenten cualquier situación problemática en la web. Participar en las actividades digitales de los hijos como un guía, estableciendo reglas básicas y fáciles de comprender. Configurar las herramientas de privacidad en las redes sociales y plataformas digitales para que los mensajes sean solo visibles para ciertos amigos y familiares de los menores de edad. Utilizar un software de seguridad en todos los dispositivos con acceso a Internet, tales como PCs, smartphone y tabletas. Incluir una herramienta de control parental como Kaspersky Safe Kids , esta solución permitirá bloquear contenido inapropiado, mensajes de spam y ayudará a establecer reglas para el uso de Internet.

Imagen: pch.vector (Vía Freepik).