Roban datos de 69 millones de usuarios de Neopets

Neopets es definido por muchos como un ‘sitio web de mascotas virtuales’, algo así como un ‘tamagotchi’ pero que puedes gestionar mediante tu teléfono o computador. Aunque no lo creas, la página cuenta con bastantes usuarios, quienes ahora se encuentran en problemas, pues la página fue víctima de piratas informáticos.

La noticia fue anunciada por la misma compañía a través de sus redes sociales como Twitter e Instagram. En ella anuncian que Neopets “recientemente se dio cuenta de que los datos de los clientes podrían haber sido robados”. Para ello, la empresa detrás de las mascotas virtuales informó que había contratado una firma forense que investigará lo sucedido.

Neopets recently became aware that customer data may have been stolen. We immediately launched an investigation assisted by a leading forensics firm. We are also engaging law enforcement and enhancing the protections for our systems and our user data. (1/3)

