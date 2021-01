Policía en Reino Unido no podrá usar reconocimiento facial

La Corte de Reino Unido ha decidido que el uso que le ha dado la policía a la tecnología de reconocimiento facial es ilegal y, por lo tanto, deberá abstenerse de usarla en eventos y sitios públicos y no será válido como pruebas ante un juez.

La policía usa esta tecnología principalmente en eventos masivos para hacer vigilancia. Sin embargo, la Corte asegura que la entidad no tiene protocolos de control; además, durante la investigación, no pudo dar argumentos o pruebas de que el sistema no tenía fallas de prejuicio racial. De hecho, en 2017, durante la Champions League, se usó para encontrar personas que actualmente se encuentran en una lista de personas sospechosas de varios crímenes y el sistema tuvo más de 2.297 errores, informa el portal Futurism.

Además de los errores en reconocimiento, expertos aseguran que el uso de esta tecnología puede incumplir con los derechos de los ciudadanos por ser intrusiva. La Corte resalta que las personas deberían saber cuándo se está usando esta tecnología y en que espacios. La policía aseguró que, a pesar de la decisión de la Corte, seguirá usando esta tecnología para identificar sospechosos.

Imagen: Athena (Vía Pexels).