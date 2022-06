Internet Explorer no está muerto del todo

El pasado 15 de junio el panteón de la cultura pop recibió en sus brazos a Internet Explorer (IE). Sin embargo, el servicio, que duró 27 años en funcionamiento y que se despidió de casi la mitad de usuarios de Windows 10 que aún utilizaban el navegador clásico de Microsoft, podría no estar tan muerto como parece.

La revista Wired reveló que Edge piensa continuar haciendo uso de los datos recopilados por el servicio mediante la implementación de un desarrollo llamado «Modo IE»: un tipo de navegación que pretende preservar el acceso a sitios web antiguos creados para Internet Explorer.

El Modo IE se habilitará hasta el 2029, lo que hace que el fantasma de Internet Explorer, lejos de haber quedado sepultado, ronde por más tiempo en la web. En una intervención que el mismo medio recogió, Sean Lyndersay, el gerente general de Microsoft Edge Enterprise, señaló que algunas partes de Internet aún dependen de los comportamientos y características específicos de IE, por lo cual Windows seguirá siendo compatible con el motor de búsqueda subyacente del servicio, conocido como «MSHTML».

*whispers* It’s only the Internet Explorer desktop application that’s going out of support. The browser engine, MSHTML, will be supported on Windows machines until 2029…

— Maddie Stone (@maddiestone) June 15, 2022