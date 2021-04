FLoC entra a prueba con el 0,5 % de usuarios de Chrome en todo el mundo

Hace unas semanas, Google confirmo que su navegador y servicios ya no permitirían las cookies de terceros y que en su lugar tendríamos FLoC –Federated Learning of Cohorts – que serviría como una nueva forma para que los anunciantes puedan alcanzar a su público objetivo a través de grandes conjuntos de personas con intereses similares. Este enfoque oculta a las personas entre la multitud y utiliza el procesamiento en el dispositivo para mantener privado el historial web de una persona en el navegador. Hoy, la empresa empezó sus pruebas con millones de usuarios de su navegador, quienes no saben que están siendo parte de esta.

0,5 % de los usuarios de Chrome fueron escogidos al azar en Australia, Brasil, Canada, Indonesia, Japón, México, Nueva Zelanda, Las Filipinas y Estados Unidos. El principal problema de esta prueba es que los usuarios todavía son identificados con las cookies, lo que significa que tiene dos sistemas de seguimiento y rastreo; además, ninguno firmó un consentimiento para hacer parte de la prueba y en caso de no querer hacer parte de esta solo pueden desactivar el seguimiento de cookies de terceros.

El equipo que desarrollo FLoC ha solicitado que la cifra se aumente al 5 % para tener modelos más confiables y de este modo perfeccionar los sistemas y dinámicas para los sistemas de publicidad digital que dependerán de este para mostrar anuncios personalizados.

También te puede interesar: Google no creará alternativas para cookies de terceros; en su lugar usará FLoC.

El portal EFF resalta que esto es un abuso a la privacidad de los usuarios y sus datos; además resalta que los sitios web tampoco pueden decidir no hacer parte de la prueba. Esto significa que no pueden decidir cómo son procesados los datos de sus usuarios y, por ende, no tienen total control de la privacidad y datos como aseguran tenerlo.

En su blog sobre las pruebas y cómo funcionará, Google asegura que la haría hasta julio. Además, llama la atención en que los grupos o cohortes en los que se agrupan a los usuarios podrían tener cambios. Hasta el momento, la empresa ha generado 33.872 cohortes; inicialmente el programa solo tenía 50 bits, lo que significa que en unos meses creció más de 100 veces.

Organizaciones, diferentes personalidades y medios han asegurado que FLoC puede ser dañino. Ellos aseguran que puede ser discriminatorio en la medida que asume que al pertenecer a cierta cohorte los usuarios no visitaran ciertos sitios web; así mismo, no estarán interesados en ciertos servicios. Varios han hecho énfasis que Google no ha sido capaz de llamar la atención en los errores del nuevo sistema. Tampoco ha demostrado tener planes para enfrentarlos.

Imagen: Macrovector (Vía Freepik).