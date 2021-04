Facebook no notificará a los usuarios víctimas de la filtración

Los datos de 533 millones de usuarios de Facebook, entre los cuáles hay más o menos 17 millones de colombianos, se filtraron hace unos meses. Hoy, la lista con datos personales como nombre, correo electrónico, número de teléfono están disponibles en Internet para acceso de los cibercriminales a los que estos datos le son de gran ayuda para hacer ingeniería social en campañas de spam, suplantación de identidad y phishing. A pesar de esto, la red social no planea notificar a los afectados por la falla en su sistema.

Sí, la vulnerabilidad fue explotada por cibercriminales en agosto de 2019 y reparada por Facebook. Pero lo que la red social no parece entender es que con solo tener datos como nombres y número telefónico (que honestamente no cambiamos muy seguido), las víctimas pueden ser blanco de nuevas campañas de cibercriminales e incluso de aquellos que no usan la tecnología. Aun cuando Facebook asegura que la información filtrada no son datos de salud, crediticios o contraseñas, las víctimas siguen siendo vulneradas.

También te puede interesar: ¿Cómo saber si tus datos hacen parte de la nueva filtración de datos de Facebook?

Mientras tanto, la compañía resalta que debido al tipo de datos que se filtraron no hay mucho que los usuarios puedan hacer; especialmente, porque ya son públicos en Internet, explicó un vocero a Reuters. ¿Pero no tienen el derecho a saber que ahora son más vulnerables y deberían estar pendientes de cualquier actividad extraña en sus correos o llamadas?

Por ahora, lo que podemos hacer los usuarios de la red social es usar las herramientas que otras personas han creado para verificar si hacemos parte de lista y asegurarnos de hacer lo mismo por nuestros seres queridos y familiares.

Imagen: Yanalya (Vía Freepik).