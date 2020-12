Extensiones maliciosas de Chrome roban datos de usuarios

Avast, compañía de seguridad cibernética, encontró 15 extensiones para Chrome y 13 para Edge que contienen malware y roban datos de los usuarios.

Las extensiones se disfrazan como herramientas de redes sociales. Por ejemplo, para descargar videos de Facebook, Vimeo o historias de Instagram y han sido descargadas en más de tres millones de navegadores. Entre los datos que recolectan y envían están las fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico, dispositivos desde los que se conecta a las redes sociales e inclusive, historial de navegación. En su blog, Avast resalta que inclusive, pueden dirigir a los usuarios a sitios donde los cibercriminales hacen phishing o descargar malware directamente al celular o computador una vez activos.

Esta es la lista de las extensiones maliciosas encontradas por Avast:

Muchas de ellas usan sitios populares para llamar la atención de los usuarios, puede que funcionen como prometen hacerlo, pero a cambio tu información ahora puede ser de los cibercriminales y esta puede ser usada para robar cuentas, acceder a otra información personal y más.

Las empresas como Google y Microsoft revisan cada una de las extensiones que llegan para sus navegadores. Pero los cibercriminales siguen encontrando formas de pasar las pruebas y son publicados en las tiendas oficiales.

Ante esto, los usuarios no podemos hacer mucho. Confiamos en que si está en la tienda no debería ser peligroso. Sin embargo, una vez las descargamos deberíamos revisar los permisos que pide o si nuestro computador empieza a actuar extraño, recuperar el último backup hecho donde no se presentaban problemas.

Imagen: GraphiqaStock (Vía Freepik).