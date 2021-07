DuckDuckGo ahora protege tu e-mail de trackers

DuckDuckGo es un navegador web y empresa de Internet dedicada a la seguridad y privacidad de los usuarios. La compañía es una de las críticas más fuertes a la recolección de datos y seguimiento de los usuarios con fines económicos. De hecho, fue una de las primera en llamar la atención de los peligros de FLoC, propuesta por Google como reemplazo a las cookies de terceros. Ahora, presentó una herramienta que te permitirá evitar que tus correos hagan seguimiento de tus actividades.

Con la cantidad de correos electrónicos que recibimos hoy en día, el e-mail se ha convertido en uno de nuestros aliados más importantes. Pero muchos no saben que estos también hacen seguimiento y comparten información. Las empresas agregan códigos con trackers en imágenes e iconos para obtener datos como si abrimos el mensaje, cuando tiempo pasamos leyéndolo y qué hicimos con este. Por supuesto, nosotros no estamos dando nuestro consentimiento, y más de la mitad del correo que recibimos es basura y no tenemos idea de por qué lo estamos recibiendo.

Por este motivo, DuckDuckGo creo una herramienta, el usuario abre una cuenta de correo en su servicio y este analiza los correos, elimina o bloquea los trackers y envía el mensaje a la cuenta indicada. Esto quiere decir que no tendremos que dejar abandonar nuestro correo electrónico. Pero si tendremos que dar la dirección de DuckDuckGo, por lo que solo estaremos protegidos de los correos que lleguen desde esta cuenta.

La empresa asegura que no guardará los correos electrónicos, que después de enviarlos serán borrados de sus servidores; tampoco guardará datos como quien es el remitente o receptor del mensaje. Con esto, la empresa solo busca evitar que información que no hemos autorizado sea compartida. Además, en cada correo electrónico mostrará que trackers removió para que los usuarios conozcan que empresas agregan está tecnología a sus correos.

Por ahora, la funcionalidad está en beta y puedes conocer más en detalle cómo participar en este enlace.

Imagen: DuckDuckGo.