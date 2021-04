DuckDuckGo agrega funcionalidad para bloquear FLoC en Chrome

FLoC es un sistema desarrollado por Google que sustituirá las cookies de terceros o por lo menos ese era su plan. Después de dar a conocer el sistema y que la empresa decidiera empezar pruebas con el 0,5 % de los usuarios de Google sin pedir su autorización, Organizaciones e inclusive navegadores web han llamado la atención en diferentes problemas que la empresa no está prestando la importancia que debería.

El problema de FLoC, además de no pedir permiso para iniciar a hacer seguimiento de tu actividad, es que es más invasivo que las cookies, así Google insista en que no sea crea un ID de perfilamiento de los usuarios. Por este motivo, DuckDuckGo, Vivaldi y Brave decidieron bloquearlo de sus navegadores, como una forma de proteger a sus usuarios.

Básicamente, FLoC agrupa a los usuarios por cohortes de acuerdo a sus gustos, de este modo no se le perfila de acuerdo al ID asignado a su computador y las cookies guardadas en su dispositivo. Sin embargo, Google no ha confirmado cómo se crean las cohortes y cómo manejará la información sensible. Además de otros problemas de privacidad que pueden generarse al dar acceso a los datos a los anunciantes. Lo que la empresa sí resaltó es que este sistema es 95 % tan efectivo como las cookies.

Existe una manera de salirse de la prueba, aún sin saber si haces parte de esta, es apagando las cookies de terceros en Chrome. En caso de que no te sientas tranquilo con esto, DuckDuckGo creó una extensión que puedes usar en tu navegador para bloquear FLoC y cualquier seguimiento de Google. La extensión no es nueva, pero la funcionalidad es una rápida respuesta a un abuso que una de las más grandes empresas de Internet está haciendo en este momento.

Para activar la extensión, solo debes abrir este enlace y seguir las instrucciones. Además, la extensión muestra calificaciones de privacidad de los sitios que se visitan y evita que estos obtengan información de tu actividad, con cookies o sin ellas.

Imagen: Rawpixel.