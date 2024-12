¿Deberías desconectar la nevera al salir de viaje? Los electrodomésticos que representan mayor riesgo de incendios

Cuando planificamos un viaje, una pregunta común es: ¿qué electrodomésticos deberían desconectarse para evitar incendios y ahorrar energía? Entre ellos, la nevera ocupa un lugar clave, ya que su función es esencial para la conservación de alimentos. Pero, ¿es realmente necesario desconectarla? La respuesta no es sencilla y depende de varios factores, como la duración del viaje, el tipo de nevera y el estado de los alimentos en su interior. Sin embargo, hay otros aparatos que claramente deberían ser desconectados, tanto para evitar incendios como para reducir el consumo innecesario.

¿Es recomendable desconectar la nevera?

Si tu viaje es corto (menos de una semana), no es necesario desconectar la nevera, pero puedes ajustar su termostato para que funcione en modo ahorro de energía. Para viajes más largos, desconectarla puede ser una buena opción, siempre que vacíes su contenido y la limpies para evitar malos olores. La nevera, aunque consume energía constantemente, no suele ser un aparato asociado a riesgos de incendio si está en buen estado y su cable esté conectado directamente al toma corriente.

Electrodomésticos que sí deberías desconectar

Tostadora y microondas

Estos electrodomésticos, aunque pequeños, son propensos a incendios. La tostadora puede acumular migas que se sobrecalientan, mientras que los microondas pueden generar cortocircuitos si tienen defectos en sus componentes internos. Regletas y extensiones múltiples

Las regletas suelen ser una fuente común de incendios cuando están sobrecargadas. Es esencial desenchufarlas antes de salir para evitar riesgos, especialmente si conectan varios dispositivos al mismo tiempo. Secadoras y lavadoras

Las secadoras, en particular, son responsables de miles de incendios domésticos anualmente debido a la acumulación de pelusas en sus filtros y conductos. Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA), tan solo en Estados Unidos se reportan aproximadamente 15,000 incendios anuales relacionados con secadoras. Cargadores electrónicos

Dejar cargadores enchufados, incluso sin un dispositivo conectado, genera un consumo fantasma que incrementa la factura eléctrica. Además, algunos cargadores defectuosos pueden sobrecalentarse y causar incendios.

Recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de Bogotá

En un video publicado por los Bomberos de Bogotá en TikTok, se ofrecen consejos clave para prevenir incendios mientras no estamos en casa. Recomiendan desconectar todos los aparatos eléctricos no esenciales, verificar el estado de cables y enchufes, y no dejar encendidas velas u otros elementos de combustión. También enfatizan la importancia de evitar la sobrecarga de extensiones eléctricas.Desconectar electrodomésticos no es solo una medida de seguridad, sino también una práctica de sostenibilidad. Los aparatos en modo de espera (standby) pueden representar hasta el 10% del consumo total de energía en el hogar, según datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA).Antes de salir de viaje, realiza una inspección completa de tu hogar, desconecta todo lo que no sea necesario y asegura que las instalaciones eléctricas estén en buen estado. Con estas medidas simples, puedes disfrutar de tus vacaciones sin preocupaciones y reducir el riesgo de incidentes en casa.Imagen:nrd