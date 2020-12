Consejos para protegernos de los cibercriminales

En la actual coyuntura, nuestras dinámicas de trabajo han cambiado. Mientras que algunos ya volvieron a la oficina en tiempo completo; otros tienen modelos híbridos y algunos aún están en casa. Esto ha obligado que los límites entre casa / trabajo sean cada vez más difusos. Lo que nos ha permitido convertirnos en el blanco perfecto de los cibercriminales.

Pensando en esto, Kaspersky compartió una guía de consejos y cuidados que se deben tener en cuenta con ENTER.CO. «Es importante tener en cuenta que son principalmente las mujeres quien ahora tienen que cumplir con labores del hogar, responsabilidades laborales y, muy probablemente, ser profesoras y tutoras de sus hijos», explica Carolina Mojica, gerente de productos para el consumidor de Kaspersky. Quien además resalta que la cantidad de dispositivos conectados en el hogar se duplicaron y esto nos hace mucho más vulnerables. Por lo que ofrece los siguientes consejos:

Domina el Home Office y evita a los cibercriminales

Además de organizar rutinas que te permitan cumplir con tus horarios de trabajo para que el día laboral no se prolongue 24 horas y crear un espacio de trabajo cómodo en el que puedas concentrarte; también es importante resguardar tu laptop y tus dispositivos móviles, ya que al trabajar de manera remota estos no cuentan con la misma protección que tienen al estar conectadas a una red corporativa. En todo momento se descubren nuevas vulnerabilidades en las aplicaciones y sistemas operativos y los cibercriminales no se detienen al intentar infiltrarse en dispositivos ajenos. Por eso, se recomienda:

Instalar las actualizaciones de los sistemas operativos y software en los dispositivos que uses para el trabajo tan pronto estas estén disponibles

Protege tu Wi-Fi doméstico con una contraseña fuerte y no la compartas con los vecinos.

Considera utilizar una solución de seguridad confiable como que te ofrezca consejos puntuales para reducir los riesgos en línea de manera significativa.

Conoce las plataformas de videollamadas

Asegúrate de que todas las herramientas que tu o tus hijos utilicen se descarguen de una tienda oficial y se configuren correctamente.

De ser posible, utiliza aplicaciones que te permitan configurar la videollamada como “privada”, o bien, aquellas que soliciten una contraseña para controlar la admisión de invitados.

Procura conectarte a través de una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) que ofrece una capa de seguridad adicional.

Habilita a tus hijos digitalmente

A todas las mamás les preocupa el tiempo que sus hijos invierten “pegados” a los dispositivos móviles; si bien sabemos que las actividades digitales de los niños requieren ciertas medidas de control parental. Es importante reconocer que estas son un gran aliado para ofrecer entretenimiento a los pequeños, e incluso una fuente de aprendizaje.

La coyuntura que vivimos es una oportunidad para enseñar a los niños que la tecnología es una aliada poderosa y que está a nuestro servicio, no al revés. Busca herramientas que entretengan, pero a la vez eduquen.

Protege tu vida digital

Las aplicaciones para pedir comida o víveres a domicilio y las plataformas de compras en línea han tenido una mayor demanda conforme las medidas de confinamiento se hacen más estrictas. Sin lugar a duda, estas herramientas son muy útiles pues nos ayudan a ahorrar tiempo y a surtir nuestra lista del supermercado con solo un clic, pero el incremento en el número de usuarios de estos servicios ha provocado que los cibercriminales estén listos para “cazar” a los usuarios, promoviendo supuestas ofertas o beneficios, que en realidad son campañas de phishing. Tan solo en marzo, los ataques de phishing contra teléfonos móviles crecieron 70% en países de América Latina.

Por ello, al momento de hacer compras en línea:

Ten cuidado con las ofertas que parecen ser demasiado buenas (suelen ser un engaño). Comprueba siempre la dirección del sitio web al que te dirigen las supuestas promociones y asegúrate de que sea genuina.

Trata de no guardar la información de tu tarjeta en la página web.

Protege los dispositivos que usas para hacer compras y asegúrate de instalar los parches y actualizaciones lo antes posibles.

Usa una contraseña única y compleja en cada una de tus cuentas en línea. Los administradores de contraseñas suelen sugerir y guardar esta información para tenerla siempre a la mano.

Imagen: Life for stock (Vía Freepik).